Voluntarios de la ULL acercan el uso de la tecnología para mitigar la desconexión

El trabajo diario de la Universidad de La Laguna no se para y desde el Laboratorio de Innovación Social se ha puesto en marcha la iniciativa denominada #LaULLNosConecta, que trata de paliar la soledad o la desconexión de ciudadanos que no están habituadas a usar las herramientas digitales. Aquellas personas que no sepan cómo usar el Whatsapp, Telegram, Skype para realizar videollamadas, correo electrónico o cualquier otra herramienta que les permita acercarse más a su entorno, pueden solicitar ayuda del grupo de voluntariado dejando un mensaje de voz en el número de teléfono 922 319199. Es importante recalcar que el número sólo atenderá estas demandas de apoyo, pero no otras consultas.

El proyecto comenzó con el envío de un correo masivo a toda la comunidad universitaria, alumnado, profesorado y PAS, solicitando su colaboración, dado que, en estos días de confinamiento, a muchas personas les resulta imposible conectarse con su entorno teniendo en cuenta la brecha digital que existe en la propia población.

"No es lo mismo chatear que recibir una videollamada, o ver a toda la familia cantándote el cumpleaños feliz. Sabemos que en la comunidad universitaria nos sobran los conocimientos y las ganas de ponerlos a disposición de quien más nos necesita en estos días. El compromiso es mínimo: una llamada de tutorización que puede abrir un mundo nuevo a personas que se encuentran casi aisladas", rezaba la propuesta enviada a la comunidad universitaria. Más de un centenar de personas completaron el formulario necesario para identificarse como voluntarios y voluntarias para formar parte de esta red que trata de romper barreras tecnológicas y acercar a las personas.

Hoy ha comenzado a funcionar el citado número telefónico 922 319199, con un contestador automático, en el que las personas interesadas podrán dejar su nombre y número de teléfono, preferentemente fijo, para solicitar la ayuda. El equipo del Laboratorio de Innovación Social de la Universidad de La Laguna, #LabINS, contactará posteriormente con la persona y la pondrá en contacto con la persona voluntaria que pueda atender su demanda y tutorizar su aprendizaje.

Esta iniciativa se ha puesto en marcha con el modelo de teletrabajo que ha mantenido la Fundación General desde el decreto del estado de alarma, observando la situación de personas que, aun teniendo una red familiar o de amistades, no pueden conectarse con ellas porque no saben cómo hacerlo, más allá de la llamada telefónica.