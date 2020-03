Los profesores de Canarias reclaman más medios para la docencia digital

"No estamos de vacaciones". Es el grito de los docentes canarios que circula estos días de cuarentena por internet en forma de mensaje a divulgar "porque nuestro trabajo se está invisibilizando". Desde los profesores universitarios a los de Infantil y Primaria aseguran que, incluso, "estamos trabajando más que nunca porque las clases no están suspendidas, sino únicamente en su aspecto presencial. Continúan de la mejor manera posible durante esta situación de pandemia en el formato digital".

La misiva incluye también a los alumnos de las islas porque, prosigue el documento, "docentes y estudiantes seguimos luchando por sostener el derecho a la educación cada día, seguimos trabajando". Insisten en que "lo que se ha suspendido es la presencia en escuelas, institutos y universidades pero no la asistencia porque seguimos asistiendo desde casa a nuestros alumnos y en clase con los recursos disponibles".

Precisamente los recursos, o mejor dicho su carencia, junto a la brecha digital entre los alumnos, es uno de los puntos débiles del modelo digital de la enseñanza en el Archipiélago que ha impuesto la crisis sanitaria del Covid-19.

En cuanto a internet, un servicio básico en este momento, los docentes consideran que no cuentan con todos los recursos adecuados para la nueva función que, de golpe, les ha tocado asumir. En ese sentido, la propia consejera, María José Guerra, en la carta abierta a las familias que difundió hace unos días, decía que "en una situación así, los municipios y las compañías deberían liberalizar las redes, porque la conexión por internet se convierte en un servicio básico y de primera necesidad para la continuidad de la educación".

La otra realidad que desde el ámbito de profesorado "no se está abordando convenientemente" es la denominada brecha digital. En Canarias existe este fenómeno de manera extendida, lo que implica que muchas familias con pocos recursos no disponen de conectividad o no cuentan con dispositivos electrónicos. "No podemos permitir que la educación ayude a que crezca la desigualdad; nuestro cometido es justo el contrario", apuntan estas fuentes. Por ese motivo, "instamos a Educación a dotar a las familias de los recursos indispensables para poder seguir las clases".

Cuestionario. La Consejería de Educación ha actuado en este sentido y ayer remitió una carta a los centros educativos canarios, firmada por María José Guerra, en la cual solicita la respuesta a un formulario para "conocer las dificultades detectadas en las familias para que el alumnado pueda seguir el desarrollo de las actividades propuestas" y "las carencias de medios tecnológicos que dificultan la comunicación del alumnado y las familias con el profesorado". En la encuesta se pregunta si el centro ha adoptado medidas para paliar la brecha así como el número de alumnos en las distintas etapas educativas y de unidades familiares que carecen de dispositivos digitales. También sondea la posibilidad de dar en préstamo recursos tecnológicos, para lo cual se pide un inventario tanto de los adquiridos por el propio centro como de los suministrados por la Consejería.

RTVC como recurso educativo. Anpe Canarias, sindicato mayoritario en la enseñanza no universitaria, reclama a la Consejería de Educación que utilice Radiotelevisión Canaria (RTVC) "para difundir contenidos educativos dirigidos a todos los menores del Archipiélago". La organización considera que esta medida "es fundamental para amortiguar el efecto de la brecha digital en el rendimiento del alumnado mientras continúe la suspensión de las clases presenciales". Anpe recuerda que, según la encuesta de ingresos y condiciones de vida de los hogares canarios en 2018 del ISTAC, el equipamiento TIC más habitual en ellos es el televisor (98,8%), seguido del móvil (96,5%) y la conexión a internet (77,3%). Alrededor del 70% de las familias disponen de teléfono fijo y ordenador y por debajo del 50% de televisión de pago. Estos porcentajes varían en función del territorio y, además, no garantizan que el menor pueda hacer uso del ordenador, ya que en muchos casos los padres lo necesitan para realizar el teletrabajo. "Los medios de comunicación públicos son la forma más eficaz de llegar al alumnado", apuntan. Por eso, "instamos a la Consejería a habilitar una franja horaria en la que se difundan contenidos educativos adaptados a la realidad canaria a los que puedan acceder la totalidad de los estudiantes", señala Pedro Crespo, presidente de Anpe Canarias. Pone como ejemplo los contenidos educativos en La 2 de TVE o en la TV de Castilla- La Mancha. "Necesitamos una medida similar en esta comunidad autónoma, que responda a las necesidades formativas de nuestros estudiantes", afirma Crespo. Además, considera que Radio ECCA y las emisoras escolares también pueden ayudar. Crespo subraya que la coordinación de estos espacios podría canalizarse a través de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad y corresponder a docentes voluntarios.

ULL: aumento de restricciones y tesis por videoconferencia

La rectora de la ULL, Rosa Aguilar, emite una instrucción que deroga la del pasado día 15 y reduce la presencialidad a la mínima expresión: estabulario, explotaciones agrarias, Instituto de Enfermedades Tropicales, laboratorios con organismos vivos o ensayos clínicos y el Departamento de Ciencias Médicas Básicas. También cesa la actividad presencial de servicios, obras y suministros de empresas adjudicatarias, salvo las de seguridad, mantenimiento de instalaciones técnicas y el de catering y limpieza del Colegio Mayor San Agustín y la Residencia Parque las Islas, que siguen abiertos, La docencia y las tutorías prosiguen en formato telemático. La Cátedra de Agroturismo y Enoturismo reedita dos módulos de especialista en formato online. Y, por último, una resolución permite realizar la defensa de las tesis doctorales mediante videoconferencia. Cada doctorando podrá elegir esta vía telemática o si prefiere la presencial tras el fin de la alarma.