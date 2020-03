Los taxistas de Arrecife buscan tapiceros que les confeccionen mamparas

Los taxistas de Arrecife necesitan medios de protección frente al coronavirus con el fin de evitar su propagación mientras llevan a cabo su servicio. Por ese motivo, han hecho un llamamiento a través de las redes sociales para buscar tapiceros en Lanzarote que estén dispuestos a confeccionarles mamparas de plástico resistente para colocarlas en el interior de sus vehículos como medida de seguridad entre los asientos delanteros y traseros.

Lito Guillén, presidente de la Cooperativa del Taxi de Arrecife, que aglutina un total de 131 licencias, explicó este domingo que esta iniciativa ya se ha materializado en otras islas del Archipiélago, como Gran Canaria, donde el coste por mampara para cada taxista oscila "entre los 50 y 70 euros".

Guillén insistió en la necesidad de contar con esta protección porque "somos un servicio esencial y un colectivo que está expuesto a los riesgos de propagación del coronavirus". Precisó que "aunque no son mamparas que están homologadas, al igual que ocurre con las mascarillas y las viseras como pantallas protectoras que se están elaborando para sanitarios, policías locales y guardias civiles, entre otros colectivos que estén en primera línea en la lucha contra el coronavirus, no estaría de más contar con la protección que estamos solicitando". Añadió que "en Lanzarote aún no hemos localizado a nadie que esté dispuesto a fabricarnos estas mamparas sin olvidarnos de que también hay que tener en cuenta el precio de las mismas. No obstante, ya nos hemos puesto en contacto con la consejera de Transporte y Movilidad del Cabildo de Lanzarote, Nerea Santana, y entre todos estamos dispuestos a buscar una solución para que nuestra demanda tenga respuesta. Ya que tenemos que estar en la calle vamos a poner todo lo que está en nuestra mano". Los taxistas han difundido un vídeo en el que un compañero de Gran Canaria muestra cómo es el diseño de la mampara de protección que se ha fabricado y de qué manera se ajusta y se coloca en el interior del coche mediante un sistema de sujeción con velcro.

De los 131 taxis de la cooperativa de Arrecife, a diario operan en la ciudad un total de 26 licencias (el 20% del total) que se alternan según sean pares o impares atendiendo al día de la semana. A los coches que estén operativos se suma cada día un vehículo para personas con movilidad reducida.

El diseñador Oswaldo Machín ha confeccionado mascarillas de telas de algodón reforzado que han adquirido los taxistas. Además, "cada vez que un cliente se baja del coche desinfectamos el habitáculo para que esté disponible para el siguiente", subrayó Guillén.