Denuncian estafas a mayores aprovechando la crisis del coronavirus

La Policía advierte de que ningún jubilado se fíe de quien se ofrezca a cobrar la pensión por él. También hay que tener especial cuidado con los datos que se proporcionan por teléfono. Han aumentado las denuncias por estafas, timos y robos , especialmente a personas mayores. Por eso, se recomienda no abrir la puerta a desconocidos. Entre los principales estafadores: personas que se hacen pasar por trabajadores de empresas de suministros del hogar, técnicos, médicos o enfermeros que acuden a realizar una supuesta prueba del coronavirus o a desinfectar su domicilio, falsos voluntarios de ONGs o distribuidores de mascarillas y guantes. Lo mejor es quedarse en casa y no abrirle la puerta a quien no conozca.