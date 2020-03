Ni uno de los test rápidos comprados por Pedro Sánchez llegará a Canarias

Los test rápidos se van a quedar únicamente en la Península. Aunque el Ministerio de Sanidad afirmó hace unos días que las 640.000 pruebas compradas se iban a repartir de manera "equitativa" entre las comunidades, la situación de Canarias respecto al virus es mucho mejor que en otras autonomías, por tanto, de momento, no tienen prioridad para acceder a ellos.

A pesar de la rapidez en el diagnóstico -tan solo tardan 15 minutos-, son muy proclives a dar falsos negativos. Esta característica es la que los hace poco útiles para combatir al Sars-Cov2 en Canarias, y menos teniendo en cuenta la situación epidémica actual de las Islas. Al menos así lo ha determinado el Ministerio de Sanidad, que, según fuentes del Gobierno regional, ha decidido utilizarlos para los lugares donde existe una situación urgente y masificada de casos que requieren ser diagnosticados con celeridad, como Madrid.

Por lo pronto, Canarias continuará basando su diagnóstico en los test de reacción en cadena de polimerasa (PCR), que, aunque tardan más -unas cinco horas frente a los 15 minutos del test rápido-, son los que dan un diagnóstico más acertado. Para poder abastecer a los laboratorios, ubicados en los hospitales de las Islas, el Ejecutivo canario ha adquirido un total de 30.000 kits comerciales de estas pruebas específicas que estarán disponibles en el Archipiélago en las próximas horas.

La incidencia del virus en Canarias es de 27,92 casos por cada 100.000 habitantes, la más baja de toda España. Esto significa que la situación está más controlada que en Madrid, donde la incidencia se ha multiplicado por siete hasta alcanzar los 203,02 casos por cada 100.000 habitantes. Y se ha dado esa cifra aún siguiendo el protocolo impuesto hace unas semanas por Sanidad, que llamaba a racionalizar las pruebas, priorizando a las personas más graves.

Hasta el domingo, según la Consejería de Sanidad, se habían realizado test de PCR a más de 3.500 personas en el Archipiélago. A algunas de ellas más de una. Cabe recordar que estas pruebas rápidas, en todo caso, deben ser ratificadas posteriormente por una prueba más exhaustiva -la PCR- para determinar si el diagnóstico es correcto.

Crecen los curados. Canarias constató ayer, por primera vez en varios días, un incremento importante del número de curados. Así, ayer se habían curado un total de 7 personas más que, sumadas a las anteriores 8 , ya son 15 los pacientes que han superado el Covid-19. Desde que empezó el brote, en las Islas se han diagnosticado 785, 128 más que ayer. De ellos 235 han requerido hospitalización, de los que 43 han sido en la unidad de cuidados intensivos. La cifra de fallecidos creció hasta 24, 3 más que en el día anterior. Todos ellos de edad mayor o avanzada o con patologías previas.

Tenerife, más casos. Tenerife cuenta con 409 casos, 71 más que en el día anterior y acumula siete de cada diez positivos nuevos, a tenor de los del martes. Esto tiene que ver, según la propia Consejería de Sanidad, con la puesta en marcha de varios puntos de recogida de muestras, que han acelerado el diagnóstico de la enfermedad en la isla. Por su parte, Gran Canaria cuenta con 171 casos, La Palma con 33, Fuerteventura con 20, Lanzarote con 17, La Gomera con 4 y El Hierro con 3.

El "inexplicable" caso de Tenerife. El jefe de sección de Epidemiología del Servicio Canario de la Salud (SCS), Amós García, reconoció a Efe que por el momento les resulta "bastante inexplicable" la diferencia de casos positivos de Covid-19 en Tenerife con respecto al resto del archipiélago, pero apunta a que una de las hipótesis se basa en que en esta isla se registraron los primeros casos. Tenerife cuenta desde el inicio de la pandemia con casi el doble de positivos que en el resto islas juntas. Los últimos datos aportados por la Consejería de Sanidad, cerrados el martes por la noche, indican que del total de 657 positivos acumulados, en Tenerife se concentran dos de cada tres casos, con 409 positivos.

No bajar la guardia. García indicó que el número irá subiendo en los próximos días porque ahora se están viendo los positivos que se infectaron antes de la declaración de alarma. El epidemiólogo advierte de que los datos actuales de Canarias no pueden hacer bajar la guardia, porque la situación se podría revertir. Aunque por prudencia no quiere precisar cuándo llegará el periodo álgido de la pandemia, García sí apunta que posiblemente "comencemos a ver la luz" en el segundo periodo de confinamiento declarado por el Gobierno de España.

Incremento mayor en Gran Canaria. Esta semana, sin embargo, es Gran Canaria la que ha tenido un mayor incremento de casos, incluso por encima de Tenerife en términos porcentuales. En los últimos seis días, los contagios han crecido en la isla a un ritmo del 21%, mientras que en Tenerife se ha crecido de media a un ritmo del 19%.

La UCI de La Candelaria, casi llena. La Unidad de Cuidados Intensivos del hospital de La Candelaria ya está casi llena, por lo que está preparada la UCI pediátrica para recibir más pacientes. En la planta 3 hay 17 auxiliares y 17 enfermeros en aislamiento en su casa porque estuvieron en contacto con una mujer que dio ayer positivo. Mientras, los pacientes "tradicionales" de UCI están en la unidad de recuperación postanestesia.

Protección para vigilantes y auxiliares. UGT ha solicitado a la empresa Clece que facilite equipos de protección individual para los vigilantes y auxiliares de servicio del Hospital Universitario de Canarias (HUC). Su portavoz, Dolores Fuentes, afirmó que, hasta ahora, solo han recibido una caja de guantes y ninguna mascarilla y recuerda que deben realizar traslados de pacientes a planta o estar en Urgencias. Clece aclaró a la sindicalista que el material ya se estaba repartiendo, aunque esta lo negó. Ahora, en el HUC trabajan 30 vigilantes y auxiliares de servicio.

Prohibidas las visitas a maternidad. El Servicio Canario de la Salud (SCS) ha prohibido las visitas familiares en las plantas de maternidad de los hospitales canarios. Así, durante el proceso de parto solo se permitirá un acompañante. En los hospitales públicos canarios están restringidas las visitas a la habitación y se reducen a un solo acompañante.