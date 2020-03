Cómo detectar los bulos sobre el coronavirus

El miedo, los nervios, la ansiedad provocada por la emergencia del coronavirus nos puede llevar a dar por válida cualquier información sobre este tema. Ante esto, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) alerta que es más importante que nunca no dar crédito a noticias que pueden ser incluso perjudiciales para nuestra salud, y confiar solo en fuentes fiables.

Poniendo un poco de su parte los ciudadanos puede disminuir el impacto emocional que todas estas noticias generan, la ansiedad y el pánico... OCU les cuenta cómo hacerlo:



Identifica el lugar donde se ha publicado. ¿Conoces la página en la que se está publicando esa información?, ¿puedes contactar con ella para pedir más información?

¿Conoces la página en la que se está publicando esa información?, ¿puedes contactar con ella para pedir más información? Localiza las fuentes de la noticia. Deberían aparecer en el texto y ser fácilmente identificables por el lector, además de ser reconocidas y reputadas en su campo.

Deberían aparecer en el texto y ser fácilmente identificables por el lector, además de ser reconocidas y reputadas en su campo. Busca las referencias. Tendrían que aparecer en el texto; comprueba si son reales y cuál es su veracidad.

Tendrían que aparecer en el texto; comprueba si son reales y cuál es su veracidad. Analiza las imágenes de la noticia. Las fake news suelen recurrir a imágenes llamativas y sacadas de contexto destinadas a llamar tu atención para que hagas clic en el enlace.

Las fake news suelen recurrir a imágenes llamativas y sacadas de contexto destinadas a llamar tu atención para que hagas clic en el enlace. Revisa la fecha de publicación. A veces la noticia que está circulando no es falsa, sino que recoge información de hace años que ha podido quedar obsoleta.

A veces la noticia que está circulando no es falsa, sino que recoge información de hace años que ha podido quedar obsoleta. Lee el contenido completo de la noticia. En ocasiones, para captar la atención y conseguir incrementar el tráfico, se suelen utilizar titulares llamativos que no se corresponden con el contenido posterior de la noticia o que lo matizan.

En ocasiones, para captar la atención y conseguir incrementar el tráfico, se suelen utilizar titulares llamativos que no se corresponden con el contenido posterior de la noticia o que lo matizan. Puede ser una exageración. A veces se lleva el contenido de la noticia al extremo para hacer una broma sobre ello: lee o escucha todo el contenido y comprobar la naturaleza de la web y la autoría del contenido.

A veces se lleva el contenido de la noticia al extremo para hacer una broma sobre ello: lee o escucha todo el contenido y comprobar la naturaleza de la web y la autoría del contenido. ¿Hay testimonios? ¿De quién? Con frecuencia se recurren a testimonios de terceras personas, cuya identidad real no se puede verificar, que aseguran haber experimentado los beneficios instantáneos o milagrosos del producto que se promociona.

¿De quién? Con frecuencia se recurren a testimonios de terceras personas, cuya identidad real no se puede verificar, que aseguran haber experimentado los beneficios instantáneos o milagrosos del producto que se promociona. Un truco para confirmar las informaciones que te llega al Whatsapp: copia parte del texto en el buscador de Google y trata de comprobar si es una noticia real y fiable o si, por el contrario, se trata de un bulo más de los que están campando entre nuestros chats.

La avalancha de fake news sobre el coronavirus ha llevado a la Organización Mundial de la Salud a desmentir algunos de los más populares.

Además, para acabar con el contagio de información falsa, la OMS ha creado un servicio gratuito de alertas vía WhatsApp para responder a las preguntas de la sociedad sobre el COVID-19. Es un sistema automático, que ofrece información rápida, fiable y oficial las 24 horas del día en todo el mundo sobre el coronavirus, de momento solo en inglés. Puedes añadirlo entrando en este enlace desde el móvil.



12 falsas afirmaciones sobre coronavirus

Con el fin de desmentir bulos y falsas noticias, en OCU explican qué hay de cierto en estas afirmaciones, afirmaciones que #nocuelan... según indica la OMS.

1. El contagio es menor en climas cálidos

La evidencia disponible hasta la fecha indica que el virus se transmite independientemente de las condiciones climáticas en las que uno viva. Esto incluye los climas cálidos y los húmedos. A día de hoy se desconoce con certeza qué sucederá en países como el nuestro cuando nos acerquemos al verano, pero en cualquier caso hay que continuar manteniendo las medidas preventivas recomendadas en cada momento por las autoridades sanitarias.

2. El frío y la nieve matan al virus

La temperatura del cuerpo humano se mantiene en torno a 36,5° y 37°, con independencia de la temperatura exterior o de las condiciones meteorológicas. Por lo tanto, según la OMS, no hay razón para creer que el frío pueda matar el nuevo coronavirus o acabar con otras enfermedades.

3. Los mosquitos pueden transmitir el COVID-19

Hasta la fecha no hay prueba alguna de ello. El COVID-19 se propaga principalmente por el contacto con una persona infectada a través de sus secreciones respiratorias.

4. Los baños en agua caliente previenen el contagio

No, bañarse con agua caliente no es un sistema de prevención del contagio, pues la temperatura corporal se regulará y continuará estando entre 36,5º y 37º C.

5. Usar secador de manos neutraliza el coronavirus

El coronavirus no se mata utilizando un secador de manos, solo las medidas preventivas de higiene protegen ante un posible contagio.

6. Las lámparas ultravioleta matan el coronavirus

No, estas lámparas no acaban con el virus. De hecho, es peligroso utilizarlas para esterilizar manos u otras partes del cuerpo ya que pueden producir irritación en la piel.

7. Rociar el cuerpo con alcohol o cloro mata el coronavirus

No, en absoluto. Según la OMS, no sirve para matar los virus que ya han entrado en el cuerpo. Utilizar estos productos puede dañar la ropa, pero también los ojos, la boca o nariz.

8. Si te has vacunado de neumonía o gripe estás protegido

Las vacunas contra la neumonía neumocócica o contra la gripe tampoco son un sistema eficaz para protegerse del coronavirus. El COVID-19 está causado por un virus nuevo, ante el cual aún no existe una vacuna. No obstante, la OMS reitera su recomendación de seguir el calendario vacunal normal (entre ellas las dos vacunas mencionadas para personas mayores de 65 años) para mantener una buena salud.

9. Usar soluciones salinas para limpiar la nariz es bueno contra el coronavirus

Enjuagarse la nariz con soluciones salinas no previene la infección por coronavirus. La OMS señala que no hay evidencias que sostengan que estas prácticas prevengan el COVID-19.

10. Los antibióticos previenen el contagio

Los antibióticos no son eficaces como media de prevención ante el coronavirus, y tampoco para tratarlo. Como recuerda la OMS, los antibióticos son medicamentos eficaces contra bacterias, no contra los virus. No obstante, puede darse el caso de que, siendo hospitalizado, se administren antibióticos para prevenir el contagio de infecciones bacterianas o en el contexto de algún ensayo clínico en marcha.

11. Comer ajo protege del contagio por coronavirus

Aunque sea un alimento saludable que pueda tener algunas propiedades antimicrobianas no previene el contagio ante este virus.

12. Ya hay fármacos para tratar el COVID-19

No hay todavía ningún medicamento específico recomendado para prevenir o tratar la infección por coronavirus, si bien ya se están poniendo en marcha ensayos clínicos para probar diferentes esquemas de tratamiento que podrían resultar útiles contra la infección.