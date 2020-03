Teresa Cruz Oval: "Yo soy la que da las órdenes y Conrado Domínguez lo que hace es asesorar"

La consejera de Sanidad, Teresa Cruz, no se siente cuestionada pese a que el presidente, Ángel Víctor Torres, haya decidido crear el Comité de Gestión de Emergencia, que preside él mismo, y haya puesto como coordinador a Conrado Domínguez, director del Servicio Canario de Salud la pasada legislatura y secretario general técnico de Obras Públicas. Cruz sostiene que ella va a seguir mandando y este órgano es solo de asesoramiento.

Se ha quejado de que no la dejan trabajar por ciertos intereses...

Efectivamente... Yo lo que digo es que tenemos que estar trabajando y que este desgaste al que nos han sometido, y nos están sometiendo, en una crisis sanitaria, despista, y no te hace centrarte en lo que te tienes que centrar, que es en trabajar y abordar la emergencia sanitaria. Está pasando en esta Comunidad Autónoma y no pasa en otras. Ahora mismo hay comunidades autónomas que van fatal y no se está sometiendo a ninguna consejera o consejero a un desgaste político como a mí. Después, que me pasen factura: lo hiciste bien, lo hiciste mal o regular, pero en esta crisis sanitaria, que me estén desgastando innecesariamente, que digan que no tengo liderazgo, que es una desorganización ? Los datos están ahí.

¿Pero quién la está desgastando, consejera? Porque desde su propio Gobierno han nombrado a Conrado Domínguez para coordinar el comité de gestión sanitario y eso es una evidencia.

No, no, no... Vamos a a aclarar lo de Conrado. Hay tres comités de gestión ahora mismo funcionando, exactamente igual que en el Estado. Si quieren hacer la interpretación de que nombran al comité de sanidad porque quieren desgastar a la consejera de Sanidad, cada uno puedo sacar su conclusión. El Estado tiene tres organismos que concentran a todos los consejeros y ministros con los expertos: el de sanidad esta compuesto por el presidente, el ministro de Sanidad y otros expertos, y el Gobierno de Canarias decidió crear exactamente, como el Estado, tres órganos de gestión, donde están los consejeros y consejeras del Gobierno y donde se ha incorporado a externos. Y en esa línea, que es un órgano de expertos, se ha incorporado Conrado. Y se ha sacado una conclusión: que a la consejera le han impuesto a Conrado y ahora es Conrado quien toma las decisiones... Pues no sé quién habrá interpretado eso, porque yo no entiendo que me hayan quitado ninguna función en absoluto. La línea ejecutiva de sanidad la lleva la consejera de Sanidad.

Quiere decir que usted va a estar en primera línea dando las órdenes. Es decir, ¿Conrado Domínguez qué va a hacer y usted qué va a hacer? Para aclararnos.

El órgano ejecutivo es la Consejería de Sanidad y, en este caso, la consejera es la que da las órdenes.

¿Y qué va a hacer Conrado Domínguez como coordinador de ese comité de gestión?

Pues asesorar. El comité de expertos asesora y lo que hace es coordinar ese comité de expertos.

¿Y ellos le pasan las directrices y usted las cumple o cómo es el tema?

Las directrices que se debatan en ese comité de expertos las trasladan a las respectivas consejerías: a la de Hacienda, Economía, Derechos Sociales, Transportes, Sanidad... Trasladan lo que ellos consideran y nosotros ejecutamos. La diferencia, en el caso de la Consejería de Sanidad, es que nosotros estamos ahora mismo con el tutelaje del Ministerio. Efectivamente, tengo la potestad ejecutiva, pero no se pueden plantear cosas al margen del Ministerio, como todas las comunidades.

Pero no se entiende muy bien. El comité lo preside el presidente, Ángel Víctor Torres, y es un órgano colegiado, pero por lo que dice no se saben las competencias de usted y del comité.

Hasta donde yo sé ahora no tiene ningún decreto que lo regule. Se está trabajando en un decreto. Es un órgano de expertos. Pero no solo en Sanidad, sino en Derechos Sociales y la parte económica. Yo nunca interpreté ese comité como un comité que me iba a usurpar funciones ejecutivas.

O sea, que no le va a usurpar sus funciones ejecutivas.

En absoluto.

Va a seguir mandando en Sanidad. ¿Tiene el apoyo de su Gobierno?

A ver, yo me siento apoyada por mi presidente y por mi Gobierno. El día que el presidente no confíe en mí, ese día me cesará.

¿Y por qué cree que se da esa imagen de que le han quitado las funciones?

Porque hay mucho interés en desgastar a la consejera de Sanidad de Canarias.

¿Y las críticas del Hospital Insular de Gran Canaria y otros sobre la desprotección y uso de los quirófanos y que solo les interesa rebajar las listas de espera?

Es que eso es falso. Hay una orden por parte de la Dirección General de Programas Asistenciales que regula las actividades que se pueden hacer ahora. Hoy [ayer] he tenido una reunión, que he presidido, con todas las direcciones médicas tanto de la pública, como de la privada. Trabajamos en red, para decidir claramente qué hacen los hospitales de referencia, qué hacen las clínicas privadas, cómo va ser el circuito y, además, a lo largo del día se le ha dado a las clínicas tiempo para que hagan las sugerencias que consideren oportunas. Una vez que estemos todos de acuerdo lo voy a llevar al comité de expertos para que dé su visto bueno, porque sería ahora el equivalente al órgano asesor en materia de sanidad.

Como si fuera el Consejo asesor del presidente, quiere decir.

Exactamente.

¿Y el malestar de las clínicas privadas de que no se contaba con ellas porque se primaba a la sanidad pública?

Yo desconozco quién ha pasado esa información. A ver, tengo que decir que en el hospital Negrín ayer hemos tenido a 100 personas en urgencias -eso nunca lo habíamos visto-; en La Candelaria, que siempre estamos atendiendo en torno a las 800 y 1.000 personas por urgencias diariamente, ayer no llegamos a 200. La gente está en su casa, tiene mucho miedo de a ir a los centros sanitarios?

Entonces ¿por qué cree que quieren desgastarla?

Este desgaste no se justifica. Los datos de Canarias están ahí, no los digo yo. Este es nuestro tercer combate al coronavirus. El 30 de enero, el primer caso en España y lo supimos solventar de manera adecuada. Tuvimos el segundo con el hotel del Sur de Tenerife, igual, y ahora tenemos esto y lo estamos haciendo el conjunto de los sanitarios. Hay un problema. Una merma de productos sanitarios. Yo lo he planteado todos lo días en el Consejo Interterritorial de Sanidad, pero al igual que mis compañeros en otras comunidades. Lo que no se puede decir es : compra centralizada y luego nos vemos en la situación de carencia de material. Ahora las comunidades podemos ir a otros lugares, como China, Brasil, que nos suministren, pues estupendo. Eso es lo que estamos haciendo: buscar a los proveedores para que nos venga el material.

¿Hay un problema de desprotección de los trabajadores en Canarias?

Tal cual están los datos tenemos material para cubrir lo necesario hasta que nos venga. Esta tarde [ayer] nos llegaban de Zaragoza las batas, los guantes, las mascarillas... Hemos tenido muchas donaciones. ¿Cuál es el panorama? Que antes los profesionales tenían acceso y ahora, en esta escasez, hemos tenido que contener porque la presión va creciendo y necesitamos tener garantías. Ya nos gustaría tener el suficiente material para poder darlo a los centros de mayores y a otros recursos sociales que necesitan tener protección. Pero parece que también eso es de Sanidad y Sanidad no tiene esa responsabilidad.

Es decir, usted cree que las críticas sobre que ha gestionado mal no son verdaderas.

Yo lo que digo es que todo es mejorable en la vida. Sí. Pero lo que no se puede decir es que la consejera es responsable de que no se tenga material porque ahí ha salido algún sindicato y ha dicho lo que ha dicho, CC OO ha mandado un comunicado y ha dicho cosas muy feas.

¿Se siente cuestionada por su Gobierno?

No estoy en disposición de decir que el cien por cien del Gobierno no me cuestiona. Estoy en posición de decir que no me cuestionan mis compañeros de partido ni la mayoría de las fuerzas políticas. En eso sí puedo decirle que no estoy cuestionada sino apoyada.