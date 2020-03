Un contagiado de C-19 en Tenerife llama a quedarse en casa

Está ingresado desde el pasado jueves 19 de marzo en el Hospital Universitario de Canarias, en Tenerife.Javier ha dado positivo en coronavirus y gracias a la medicación está mejorando. Ha querido mandar un mensaje en forma de vídeo principalmente para instar a la población a que, "por favor, respete las recomendaciones sanitarias". "Quédense en casa, porque es la última manera de que este virus se frene".

"Tenemos una sanidad colapsada, no hay material sanitario para que el personal pueda cubrirse y protegerse". Para explicar la situación que vive, comenta lo que le sucedió esta mañana. "Tengo pautado un tratamiento que me han ido dando últimamente a lo largo del día. Esta mañana me han dado el tratamiento de una sola vez". La explicación de una enfermera fue que están evitando entrar constantemente a ver a los pacientes "para no malgastar el material de protección que necesitan para cuidarlos".

Hoy ha llegado un cargamento de material sanitario a Canarias desde el Gobierno de España que incluye 80 cajas de guantes, 14 cajas de batas, 65 cajas de EPI y 20 cajas de mascarillas (124.000 unidades).