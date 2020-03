Canarias asume la compra de material de protección ante la tardanza de Madrid

La emergencia sanitaria ha superado cualquier previsión de compra de material de protección que hubiera podido hacerse con antelación. La centralización de la adquisición de mascarillas y test rápidos por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez ha retrasado la llegada de estos útiles necesarios para los sanitarios canarios. De ahí que el Gobierno autonómico haya decidido coger las riendas de esta gestión y empezar a gestionar ellos mismos la compra de estos materiales necesarios para impedir la propagación del virus entre los sanitarios, pues ya más del 20% de estos trabajadores ha dado positivo por Sars-CoV2.

El número de casos positivos en Covid-19 sigue creciendo y aún sin haber llegado al pico de la onda epidémica, los sanitarios en Canarias están desde hace varios días "justos" de material de protección. En estos días, el Ejecutivo estatal se había comprometido a repartir en Canarias 124.165 mascarillas, que ahora mismo es el recurso más necesario para combatir esta enfermedad respiratoria. Sin embargo, mientras el resto de comunidades ya disfruta del pedido, la logística ha impedido que el material no llegara hasta hoy a Canarias –lo hará en un avión fletado por los ministerios de Sanidad y Defensa que parte desde Getafe–.

Los sanitarios, a través de sus respectivas representaciones sindicales, han estado denunciando que las mascarillas a las que tienen acceso médicos, enfermeros y resto de los profesionales de la sanidad no son las más adecuadas y que no hay suficientes batas ni guantes. Concretamente los profesionales están demandando mascarillas del tipo FFP2 y FFP3, especialmente estas últimas porque son las más eficaces contra las bacterias y virus. "Entendemos que es vital proteger a los que nos van a cuidar en un momento dado", indicó ayer el Sindicato de Médicos de Santa Cruz de Tenerife (Cesm) tras mostrar su creciente preocupación por la situación. El Ejecutivo presidido por Ángel Víctor Torres en este sentido ha tomado tres determinaciones: conseguir su propio material intentando solventar los obstáculos de compra de un mercado mundial saturado, exigir al Gobierno estatal que lo comprometido llegue por avión y no por barco, como se había previsto en un primer momento y promocionar soluciones –como la creación por medio de impresión 3D– .

Cinco fallecidos más en un día. El número de positivos y fallecidos en Canarias como consecuencia del coronavirus sigue aumentando, aunque de forma sostenida y sin que las cifras se disparen: 557 en total tras el recuento de anoche –76 más que el domingo–, de los que siete se han curado y 550 siguen activos. Lo que sí subió ayer de forma considerable fue el número de fallecidos, con 5 nuevos casos, que elevan el total a 16.

Indignación entre los farmacéuticos. Mientras los sanitarios hospitalarios obtendrán más recursos tarde o temprano, los farmacéuticos han mostrado su "profunda indignación" por no haber sido considerados como grupo de riesgo. Así lo trasladó ayer la Organización Farmacéutica Colegial, que criticó las declaraciones del director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, en las que descartó que sea necesario suministrar material de protección para los más de 71.000 profesionales sanitarios de las 22.071 farmacias españolas. "Cada día visitan las farmacias comunitarias de nuestro país 2,3 millones de personas siendo en muchas ocasiones el farmacéutico el profesional sanitario más cercano", incide la organización colegial, que hace hincapié en que muchos de ellos acuden enfermos. De hecho, resaltaron que, como consecuencia, "ya tenemos profesionales contagiados e incluso se ha procedido ya al cierre de algunas farmacias". Por eso, y "por responsabilidad y coherencia con la consideración de profesionales sanitarios", los farmacéuticos han pedido al Ministerio de Sanidad y a las Comunidades Autónomas "la adecuada protección para los profesionales".

Aún no hay test rápidos. Por otra parte, en Canarias siguen escaseando las pruebas de detección de coronavirus por medio de PCR. Estos test son vitales para conocer el estado de la epidemia en las Islas y, hasta el momento, se han tenido que racionalizar y tan solo realizar, de momento, a las personas más graves. "Debemos realizar más test, especialmente al personal sanitario", incide Francisco Bautista, secretario general de UGT, que en el Consejo Asesor del Gobierno autonómico también solicitó que los hoteles escuela habilitaran espacios para que los sanitarios no tengan que ir y venir de sus casas y así evitar la probabilidad de expansión del virus. "Estamos a tiempo de conseguir evitar el peor escenario", incidió Bautista y recalcó que "estamos a tiempo de corregir la situación y mantener la proporción de casos actual". El Ministerio de Sanidad repartió este fin de semana el primer pedido de test rápidos en la comunidad de Madrid, así que es probable que al Archipiélago llegue en los próximos días. Eso sí, aún no se conoce en qué consisten.

La incidencia más baja de España. Canarias ha logrado –y aún lo está haciendo– contener el virus. Al menos eso es lo que parecen dilucidar los datos que ayer situaban al Archipiélago como la comunidad con menor proporción de casos por habitante. La incidencia es de poco más de 21.4 casos por cada 100.000 habitantes. En el día de ayer, el número de casos ascendió a 557. Del total, 172 han requerido ingreso hospitalario y, de ellos, 32 se encuentran en la UCI. Hasta la fecha, 7 personas se han curado mientras que otras 16 han fallecido.

Dos embarazadas ingresadas. Dos mujeres embarazadas, una de ellas con un estado de salud grave, figuran entre las personas ingresadas hasta ahora en hospitales de Canarias por estar contagiadas del coronavirus Covid-19. La paciente en peor situación es la mujer que ingresó este sábado en el complejo hospitalario Materno-Insular de Gran Canaria y que permanecía estable entonces, mientras que su bebé se encontraba en buenas condiciones. El estado de salud de esta gestante ha empeorado, hasta el punto de ser grave, según confirmaron a Efe fuentes de la Consejería de Sanidad del Gobierno canario. Además de esta embarazada, otra mujer que también espera un hijo ha sido ingresada en planta en el citado complejo hospitalario grancanario. El estado de salud de esta segunda mujer no reviste gravedad, pero precisa su ingreso hospitalario.

Sin mascarilla en ayuda a domicilio. Una magistrada de Santa Cruz de Tenerife ha desestimado la petición formulada por UGT para que se aseguraran mascarillas de inmediato a todos los trabajadores de la empresa de ayuda a domicilio que presta servicio al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. La autoridad judicial entiende que no se puede obligar a la empresa ni al Ayuntamiento "a cumplir una orden que resulta materialmente imposible". No obstante, la magistrada no excluye el requerimiento al Ayuntamiento para que, tal y como se comprometió en el acto de la vista, entregue este lunes a la empresa Clece, S.A. (subcontratada para ejercer esta labor) más equipos de protección, que tenga a su disposición y que contribuyan a mejorar la protección de los trabajadores frente a la exposición al coronavirus".

Más de 11.000 consultas al HUC. El Hospital Universitario de Canarias (HUC) atendió durante la semana pasada 11.164 consultas a través de su consulta telefónica, recientemente puesta en marcha para evitar la propagación del coronavirus Covid-19. En los casos en los que es posible, los médicos atienden a los pacientes vía telefónica evitando así su presencia tanto en el Edificio de Actividades Ambulatorias del centro hospitalario como en los Centros de Atención Especializada (CAEs) del norte. El primer día de puesta en marcha, el lunes, se atendieron 1.836 consultas a través de este medio operativo en todas las especialidades, el martes fueron 2.769 las consultas atendidas, 2.274 el miércoles, 2.096 el jueves, 2.089 el viernes y 100 durante el fin de semana.

Los crónicos no renuevan la receta. Los pacientes crónicos podrán retirar sus medicamentos directamente en farmacias. De esta manera, el paciente podrá obtener su medicación crónica habitual presentando su Tarjeta Sanitaria Individual en la farmacia, aunque haya caducado el plan de tratamiento que figure en el mismo, sin requerir que su médico lo prorrogue. Esta medida tiene como objeto evitar el desplazamiento innecesario de los pacientes a los centros sanitarios, así como descongestionar la demanda de consultas.

Servicio a dependientes y personas con discapacidad. La Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, en colaboración con Cruz Roja Canarias, ha puesto en marcha un dispositivo para la atención de personas tanto en situación de dependencia como de personas con discapacidad, que hasta el momento estaban recibiendo un servicio de atención centros de atención diurna, servicio de respiro familiar y centros ocupacionales y cuyo cierre se ha decretado al objeto de frenar el ritmo de la transmisión del Covid-19. Este dispositivo ya ha empezado en El Hierro y en Tenerife y a partir de hoy empezará a funcionar en Gran Canaria.

Evitar que los protocolos discriminen. El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Canarias (Cermi Canarias) exigió ayer mediante un comunicado a las autoridades sanitarias que aseguren que no se discrimina por razón de discapacidad en los protocolos clínicos de atención a pacientes contagiados con el coronavirus, pues la discapacidad no puede ser nunca una circunstancia o factor de menor valor de la persona. El Cermi reclama a las autoridades sanitarias que vigilen estrechamente que todos los protocolos clínicos que se aplican en la actual crisis del coronavirus son garantistas del principio de igualdad y no incurren discriminaciones "odiosas y prohibidas".