Ana Alonso pone su 'estrellita' para llevar la luz al confinamiento de Tenerife

Como todos los días desde que hace una semana comenzara el confinamiento de todos los españoles como medida preventiva para evitar la expansión del coronavirus, la violinista tinerfeña Ana Alonso Gutiérrez, deleita a sus vecinos con la interpretación de un tema musical. Este lunes, ha escogido Estrellita, del mexicano Manuel María Ponce.

Ana Alonso continúa así llevando la chispa en un guiño artístico a todos sus vecinos que, como ella, soportan las jornadas de encierro con responsabilidad, resignación y un único deseo: Que el coronavirus deje de ser letal y que pronto llenemos todos las calles y plazas de nuestros país.

El domingo escogió We are the champions, de Queen. En las jornadas previas, Ana Alonso escogió el Ave María, de Charles Gounod; Oblivion, de Piazzola; el Himno de Canarias, El oboe de Gabriel o Nube de hielo desde una ventana de su casa situada en el centro de Santa Cruz de Tenerife.