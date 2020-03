Detenciones y más de 260 actas en Tenerife por no respetar la cuarentena

Las fuerzas de seguridad han actuado desde el primer momento para sensibilizar a la población de que la cuarentena debe respetarse al máximo y no hay que adoptar conductas de riesgo para la seguridad sanitaria de los vecinos. Los controles han sido numerosos en las últimas jornadas. Los ejemplos de conductas incívicas han sido varios. Una se registró en un hotel de Los Cristianos (Arona), donde una mujer de 50 años, de nacionalidad británica, fue reducida por dos policías nacionales tras hacer caso omiso a las advertencias para que saliera de la piscina. Durante varios minutos, y ante la presencia de un agente, la mujer, residente en Londres, siguió nadando y sumergiéndose, hasta que el otro se quitó el uniforme, se lanzó al agua y la sacó por la fuerza con la ayuda de su compañero. Las policías locales de varios municipios de Tenerife levantaron, entre el lunes y el martes, alrededor de 120 actas por incumplir el Real Decreto del Gobierno del Estado. Hasta ayer miércoles, esa cifra ascendía, como mínimo, a 262 en total. Y, contando el episodio de la citada turista, ya hay, al menos, cuatro detenidos, tres en Arona y uno en Santa Cruz de Tenerife. Por ahora, el Gobierno del Estado en Canarias no ofrece datos sobre sanciones ni arrestos.

En Arona, dos agentes municipales arrestaron el lunes a un individuo que practicaba deporte y fue advertido por los funcionarios de que debía respetar las normas. La reacción del ciudadano obligó a los policías a detenerlo en una vía de Parque de La Reina.

En la capital tinerfeña, una patrulla de la Policía Local detectó ayer a un joven de 26 años que deambulaba sin una dirección definida por la calle Galcerán. Los funcionarios se le acercaron para preguntarle qué hacía o a qué lugar iba. Cuando lo identificaban, empezó a gritar y se echó a correr. Un policía lo persiguió y logró interceptarlo. El ahora acusado, V.A.M.R., se resistió y adoptó una actitud muy violenta.



Sur



La Policía Local de Arona había levantado hasta primeras horas de la tarde de 21 actas. Un día después esa cifra se elebaba a 75; en todos los casos a personas que se hallaban en espacios públicos sin motivo justificado. Además, procedieron al cierre de unos establecimientos empresariales. La Policía Local de Adeje denunció el lunes a dos personas por permanecer en la vía pública y realizar actividades no autorizadas.

Guía de Isora. Los agentes municipales abrieron actas de advertencia a cinco personas y a dos empresas el pasado lunes. Con los ciudadanos se intervino por hallarse en paseos y recintos públicos. Además, hicieron constar la conducta inadecuada de responsables de una cadena de supermercados y una frutería, ya que su personal atendía al público sin guantes ni mascarilla, además de que los clientes no respetaban la distancia de seguridad. Este cuerpo informa de que también efectuará controles para identificar a las personas que vayan en vehículos y sus motivos.

En Santiago del Teide hasta primeras horas de la tarde de ayer no se había notificado ninguna denuncia. Agentes municipales de San Miguel de Abona han hecho una labor informativa. El martes se denunció a la propiedad de una cafetería que permanecía abierta en la urbanización Golf del Sur. Los integrantes del cuerpo de seguridad municipal de Granadilla abrieron en los tres primeros días de la semana 44 denuncias.

Candelaria. Las fuerzas de seguridad han realizado, al menos, una decena de actas. Respecto a la Policía Local, en la tarde del martes denunció a un individuo que cogió a su perro en Tabaiba (El Rosario) y se desplazó en coche hasta Candelaria para pasear a la mascota. Además, otro varón, vecino de San Isidro (Granadilla), fue localizado cuando iba en su vehículo por Candelaria. Los agentes lo pararon y le preguntaron qué hacía allí. Aseguró que fue a pintar una vivienda, a pesar de que ese argumento no convenció a los policías, que redactaron una propuesta de sanción contra él.

Güímar. El Ayuntamiento informó el martes de que cinco jóvenes, entre ellos algún menor, fueron denunciados por incumplir la normativa, tras acceder a una cancha de la urbanización Alfonso Carrillo para jugar al fútbol. Tras ser advertidos por los agentes, divulgaron su acción en la red social Instagram con la etiqueta yomequedoenlacalle. Y los funcionarios levantaron actas a los infractores.



Área metropolitana



El concejal de Seguridad Ciudadana de Santa Cruz, Florentino Guzmán, afirmó que "hemos priorizado la información, y así se ha transmitido a los agentes de la Policía Local, voluntariado de Protección Civil y miembros de la Unidad del Medio y el Entorno Natural (UMEN)". A pesar de esas directrices, los agentes levantaron, hasta mediodía de ayer, 39 actas por infracción, la mayoría por desobediencia a las indicaciones o el incumplimiento de apertura de locales. Dos de estas propuestas de sanción tienen a una misma protagonista. El pasado domingo se advirtió a una mujer de 48 años de que no podía estar en la playa de Las Teresitas y, como no hizo caso, fue denunciada. A esta misma ciudadana los agentes la avisaron el martes, cuando regresaba de la playa de Valleseco, de que no podía actuar de esa manera. Y ayer fue interceptada en las mismas circunstancias, por lo que, de nuevo, será sancionada. Según informó EFE, uno de los negocios sancionados es un local de alterne, donde se mantenía la actividad a puerta cerrada y en el que se invitaba a los clientes a tocar el timbre para poder entrar. La Unidad Administrativa de la Policía Local también salió a la calle para reforzar la labor de las unidades operativas a la hora de efectuar filtros de seguridad o controles, en diferentes horarios y por los cinco distritos. El pasado lunes la UMEN denunció a unos turistas que, de forma reiterada, hicieron caso omiso a las prohibiciones en la zona de Anaga. Los policías locales de Santa Cruz de Tenerife habían identificado a unas 570 personas hasta primeras horas de la tarde de ayer.

En La Laguna se levantaron unas 44 actas los dos primeros días de la semana y ayer esa cantidad se elevó a 77. Los agentes locales identificaron solo en la mañana del miércoles a 290 personas.



Norte



Los agentes municipales denunciaron en Tacoronte a una empresa dedicada a la venta y reparación de artículos de aluminio; es decir, de productos que no son básicos para los ciudadanos. El establecimiento estaba abierto y en su interior había clientes sin que se tomaran las medidas higiénico-sanitarias adecuadas para evitar el contagio. Los agentes ordenaron a su responsable que cerrara y le abrieron acta. Además, se investiga a los ocupantes de un vehículo que circulaban por la zona de La Caridad a gran velocidad y mofándose de los ciudadanos, de las fuerzas de seguridad y los voluntarios de Protección Civil que alertan de que no se debe estar en las calles. El episodio de vulneración de la norma ocurrió en la tarde del martes y el vídeo se difundió por las redes sociales ayer. "Estamos infectados, coronavirus", fue una de sus expresiones, al tiempo que se burlaban y reían de la situación. Continuaron su hazaña con frases como: "Métanse en sus casas, hijos de puta", "Los reviento", "Cada uno para dentro de su casa, coño" y "No salgas de tu casa, cabrón". Los cuerpos de seguridad tratan de identificar y localizar a los implicados. En Los Realejos se levantó una propuesta de sanción el lunes y seis en la jornada de ayer, todas ellas a ciudadanos que no respetaron el periodo de cuarentena. En el caso de La Orotava, la Policía Local y la Guardia Civil han realizado controles conjuntos. En una plaza pública se levantó acta a dos personas el pasado martes y una más ayer. Y en el Puerto de la Cruz se levantaron otras dos. En este municipio el Ejército de Tierra colaboró con la Policía Local y la Policía Nacional en las tareas de cumplimiento de la normativa por algunos enclaves, como la plaza del Charco, la avenida de Colón o la estación de guaguas.

Isla Baja. Agentes municipales de Garachico levantaron un acta este miércoles. Los policías acudieron a diversos establecimientos turísticos y han encontrado mucha colaboración. Agentes municipales de Garachico, Buenavista, El Tanque y Los Silos (la Isla Baja) mantuvieron ayer una reunión para unificar criterios a la hora de actuar en este asunto, así como para plantear intervenciones de forma mancomunada.



Condenas



El Juzgado de Instrucción número dos de Santa Cruz de Tenerife celebró dos juicios rápidos de conformidad a personas que se saltaron sin justificación las medidas de confinamiento. Uno de los acusados fue interceptado en la calle, cuando deambulaba sin rumbo aparente. Ni explicó por qué se hallaba en la vía pública ni se identificó ante los policías. Y, además, discutió y agredió a los funcionarios. Ante la autoridad judicial, admitió los hechos y su culpa. Fue condenado a una pena atenuada por su confesión a cuatro meses de multa por desobediencia y resistencia a la autoridad (360 euros) y a 20 días de multa con una cuota diaria de 3 euros (120 euros) por dos delitos de lesiones leves a los agentes. El infractor deberá, además, indemnizar a los dos policías en la suma que se determine en la ejecución de sentencia. Estas condenas son independientes de la sanción administrativa por el acta que le levantaron. El segundo caso se refiere a una persona que se negó a identificarse y se resistió a la autoridad, si bien no llegó a agredir a los agentes. Se conformó con la condena, atenuada ante su aquiescencia: cuatro meses de multa con una cuota de tres euros día como autora de un delito de desobediencia y resistencia a la autoridad (360 euros en total). Esta condena es aparte de la denuncia por incumplir la norma.