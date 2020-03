El Colegio de Médicos de Las Palmas colegia gratis a los médicos que ingresen al SCS

El Colegio de Médicos de Las Palmas ha anunciado que colegiará de emergencia y de forma gratuita a todos los médicos que se incorporen al Servicio Canario de Salud (SCS) para reforzar la plantilla asistencial actual.

En un comunicado, la institución ha animado a quienes estén en disposición de hacerlo, aquellos médicos que no están ejerciendo y por ello no estén colegiados, tales médicos que estudian para el examen MIR y que por ello no ejercen, médicos en situación de desempleo y otros médicos que no estén en activo en estos momentos, a que se pongan en contacto en la mayor brevedad posible a través del WhatsApp del Colegio 638 332 768.

De esta manera, el Colegio de Médicos de Las Palmas canalizará esta relación de médicos de la provincia y se la facilitará a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, para que esté disponible en caso de contingencia.

La medida, que será temporal, y comenzará a ponerse en práctica a partir de este lunes, 16 de marzo, tiene como objetivo facilitar la ampliación del número de profesionales médicos ante la situación provocada por el coronavirus.