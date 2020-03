2El aislamiento en casa y la limpieza de manos son medidas efectivas"

¿Se puede prever el pico del coronavirus?

En España, teniendo en cuenta lo que ya ha habido, vamos a seguir teniendo un incremento de casos en los próximos días. Sobre todo porque hubo eventos como el 8-M, partidos de fútbol, el congreso de Vox... Reuniones masivas de personas en las que se facilitó el contagio, sobre todo en Madrid, que era uno de los focos incontrolados de transmisión. No se actuó bien, para nada, el sábado teníamos 589 casos y después de la jornada del domingo amanecimos con mil y pico, solo habían pasado 24 horas. Si había un brote descontrolado en Madrid y en el País Vasco era previsible que, al juntarse personas en las manifestaciones, se produjeran contagios. Y ojo, aún no han pasado los cinco o siete días de período de incubación, con lo que es previsible que el número de casos entre el sábado y el domingo aumente, sobre todo en las zonas donde hubo las manifestaciones del 8-M y había brotes descontrolados de transmisión de Covid-19.

En el caso de Canarias, ¿cuál es el escenario con el que nos encontraremos en las próximas semanas?

En Canarias tenemos bien identificados a los pacientes que están infectados, y sus familiares y allegados están en cuarentena. Tenemos un volumen relativamente pequeño de casos todavía, no hay descontrol en el número de casos. Por aquí, si hacemos las cosas bien, no tendrá tanto alcance, y las fuentes que teníamos de infección era de viajeros procedentes de Italia, esa ha sido la mayor fuente de infección para España.

¿Se podía haber evitado, teniendo en cuenta que se conocía la situación de Italia desde el primer momento?

Yo creo que no lo hicimos bien al principio. Desde el primer momento en los aeropuertos, además de haber puesto los carteles, teníamos que haber desplazado gente para controlar a los viajeros que venían de Lombardía, del Norte de Italia, y haber monitorizado a esta gente, que, al fin y al cabo, son los que nos han dado casos de segunda y tercera generación que se nos han escapado del control epidemiológico. Mucha gente experta en epidemiología en España, médicos y responsables de salud pública ya lo apuntaron. Pero bueno, ahora estamos en una fase de contención más agresiva, y esperamos que después del pico que haya hasta este fin de semana, las medidas empiecen a dar sus frutos, porque son medidas drásticas.

¿Cree que son suficientes o añadiría alguna?

Las medidas que se han puesto en marcha realmente son drásticas. Creo que ahora sí que se han tomado todas las medidas que se tienen que tomar, se están desconvocando reuniones de menos de mil personas, se han suspendido las clases, todos los actos culturales, incluso torneos minoritarios... las medidas son bastantes agresivas.

De momento, las medidas son a 14 días, ¿se podrían ampliar, o será suficiente?

Si se cumplieran, creo que lograremos frenar la transmisión descontrolada. Además, podríamos ver que la entrada del calor y del verano ayudará al actuar como inhibidor de este agente. Los rayos ultravioletas ejercen una acción importante, sobre este y sobre otros agentes. Y es posible que, en corto periodo de tiempo, la exposición a rayos ultravioletas, al calor, lo inactive en el ambiente. En los sitios cerrados, oscuros, húmedos, donde se acumula población o en los transportes públicos habrá que tomar medidas para desinfectar la superficie.

¿Considera que la incidencia de la enfermedad podría disminuir por el calor?

Yo pienso que sí, que este coronavirus se va a comportar como los otros coronavirus respiratorios estacionales que disminuyen después de la primavera, prácticamente se minimizan con los rigores del verano y vuelven en el otoño. Si observamos cómo se comportan los otros coronavirus respiratorios humanos responsables del resfriado común, es previsible que el Covid-19 también lo haga de esa manera.

En China se informó de pacientes dados de alta que volvían a recaer. ¿Por qué sucede esto?

Esas informaciones lo que decían no es que recayeran, sino que seguían siendo positivos al Covid-19. Estos virus respiratorios tienen una estrategia para no estimular las defensas orgánicas, entran, se replican a gran escala y desaparecen pronto. Y además con la capacidad de mutar, cambian y encima ese cambio no es captado por el organismo humano y puede volverse a padecer un cuadro clínico. En general, estos coronavirus respiratorios y los virus gripales son enfermedades de corta duración, rápidamente dentro, rápidamente fuera, para no estimular las defensas orgánicas, y de gran contagiosidad. Es un mecanismo que tienen ellos de adaptación.

¿Es posible una vacuna a corto plazo?

A corto plazo no creo que sea posible por las mutaciones. Ya han secuenciado el genoma de los aislamientos iniciales del Covid-19 en China con los de Italia y ya hay dos o tres mutaciones. Ya la OMS lo ha elevado al grado de pandemia. Lo que estamos haciendo con todas estas medidas es minimizar los contagios para que no se colapsen nuestros hospitales, pero no vamos a erradicarlo, eso ya no es posible.

¿Estaremos entonces ante un posible escenario similar al de la gripe, donde cada año hay una vacuna para la población?

Posiblemente. Si resulta que se instaura en nuestra población como un causante más de resfriado estacional, y por su poca adaptación a nuestra especie, porque como es un agente nuevo, pueda causar esa letalidad que está causando en sujetos mayores y con otras patologías, esto motivará la investigación para el desarrollo de vacunas y proteger el estrato más susceptible de nuestra población, que son nuestros mayores.

¿Cree que las medidas individuales, como quedarse en casa o la higiene de manos serán claves a la hora de contener el virus?

Sí, definitivamente las medidas de cuarentena, de aislamiento o de limpieza de las manos son realmente efectivas. Nosotros, los veterinarios, lo sabemos por experiencia propia, que la inmovilización de las poblaciones es una de las mejores medidas de la cuarentena para evitar la difusión de las epidemias. En veterinaria, en cuanto hemos tenido epidemias, rápidamente lo primero es inmovilizar a las poblaciones, aislarlas y que queden segregadas para evitar la difusión. Lo mejor aquí es quedarse en casa, el teletrabajo, no llevar a los niños a los parques a que se junten con otros niños, que se quede en casa la familia, pasando el período crítico de esos 14 días, para protegerse.

¿Desaconseja ir a gimnasios o piscinas?

Todo lo que sea ir a sitios públicos donde hay otros sujetos es un riesgo. El gimnasio, aunque pongan para limpiar y desinfectar las manos, o ir a las piscinas, es un riesgo. La clave está en vivir en casa la cuarentena lo mejor que se pueda. Yo sé que con niños es difícil, pero es necesario.

¿Este coronavirus puede pasar a los animales domésticos?

El Covid-19 se ha detectado en algún animal doméstico, así que posiblemente pueda pasar, lo que ocurre es que, como tenemos tantos pacientes humanos, no le hemos prestado mucha atención en los animales.

¿Qué consejo le daría a la población?

La gente no tiene que entrar en pánico, tiene que calmarse, es una cosa que va a cambiar nuestra vida, nuestros hábitos, pero tenemos un sistema sanitario sólido, tenemos confianza en nuestro sistema sanitario. Lo que ocurre es que debemos tener a nuestros médicos, enfermeras y sanitarios disponibles para ayudarnos en caso de que lo necesitemos. Por eso, cada uno debe ser responsable, ser adulto y seguir las normas. Si nos dicen que no se puede salir de casa, o del pueblo, hay que obedecer, porque son medidas de fuerza mayor que van en el beneficio de la población.