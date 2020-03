En cuarentena tras las pruebas del virus la alcaldesa de Tuineje

La alcaldesa de Tuineje, Esther Hernández, ha decidido ponerse en cuarentena voluntaria tras haberse realizado las pruebas del coronavirus, como consecuencia de haber tenido contacto directo con una persona que viajo a Madrid. La regidora sureña se encuentra a la espera conocer los resultados y hasta entonces permanecerá recluida en su domicilio.

Hernández anunció su situación personal de forma pública en una popular red social. "Quiero anunciarles que me he puesto en autocuarentena, me he realizado las pruebas del COVID-19 y estoy a la espera de conocer los resultados", indicó.

La alcaldesa de Tuineje asegura que no tiene constancia de haber estado en contacto "con nadie que haya dado positivo en las pruebas y que esté diagnosticado. He estado en contacto con personas que están en estudio y que también se han hecho las pruebas y están a la espera de los resultados".

En su exposición pública, Hernández reconoce que "presento un cuadro de síntomas gripales y por precaución y siguiendo las recomendaciones médicas me he puesto en cuarentena en mi domicilio desde la tarde del jueves". Además, añadió, que "en cuanto conozca los resultados los haré públicos. Pero quiero mandarles un mensaje de tranquilidad. En estos momentos es tremendamente importante no contribuir a generar pánico ni a propagar información no oficial. Ninguna de las personas de mi entorno ha dado positivo".

Por otra parte, el Cabildo de Fuerteventura ha suspendido durante los próximos 15 días todas las actividades públicas, sean propias u organizadas en sus instalaciones, con independencia del número de personas que congreguen para hacer frente a la pandemia del coronavirus Covid-19.

Esta suspensión, según anunció ayer el propio presidente insular, Blas Acosta, afecta a todo tipo de actividades sin excepción, sean jornadas, congresos, mercado de la biosfera, conciertos o del tipo que sean. "Se trata de medidas duras y, en ocasiones, difíciles de entender pero totalmente necesarias", señaló el presidente. Acosta subrayó que este momento "requiere el máximo esfuerzo por parte de todos, administraciones y ciudadanía, para evitar la propagación de la pandemia".

El presidente majorero informó de esta decisión tras mantener un encuentro con los alcaldes, responsables sanitarios, patronales turísticas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de los distintos portavoces de los grupos políticos del Cabildo, entre otros, en diferentes instalaciones del Cabildo para evitar congregar en una sola sala a un grupo numeroso de personas, "en total sintonía con las recomendaciones sanitarias".

Además, Blas Acosta ha pedido responsabilidad y colaboración a la población para evitar los lugares públicos con acumulación de personas, así como respetar en todo momento las recomendaciones sanitarias de higiene y prevención para evitar más contagios. También se suspenden las actividades en grupo y visitas a las instalaciones del Cabildo.