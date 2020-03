LaLiga aplaza las dos próximas jornadas en Primera y Segunda División A

LaLiga anunció ayer el aplazamiento de, al menos, las dos próximas jornadas en Primera y Segunda División, después de conocerse que el Real Madrid ha decretado la situación de cuarentena por el positivo del jugador de su equipo de baloncesto Trey Thompkins. "LaLiga considera que se dan ya las circunstancias para que se siga con la siguiente fase del protocolo de actuación contra el Covid-19. En consecuencia, de acuerdo con las medidas establecidas en el Real Decreto 664/1997 de 12 de mayo, acuerda la suspensión, al menos, de las dos próximas jornadas", indica. La decisión será revaluada tras la finalización de las cuarentenas en los clubes afectados y de otras situaciones que pudieran darse.

LaLiga, que había decidió que las dos próximas jornadas se jugaran a puerta cerrada, procedió ayer comunicar el aplazamiento a la RFEF, al Consejo Superior de Deportes (CSD) y a los clubes, como organizadora de la competición. El sindicato de jugadores, AFE, ya había solicitado que se suspendieran los partidos, en lugar de disputarse a puerta cerrada.

El aplazamiento de la competición en Segunda División afecta a los dos representativos canarios. Al Tenerife le tocaba visitar mañana al Fuenlabrada y recibir el 21 de marzo al Málaga. Por su parte, los encuentros que quedan pendientes para la UD Las Palmas son contra el Girona, en el estadio de Gran Canaria, y el Almería. En el caso de retomarse la Liga en la fecha posterior, el Tenerife lo hará en el campo del Racing y Las Palmas en su campo frente al Lugo.

El presidente de la RFEF, Luis Rubiales, destacó la "unión" mostrada por todo el fútbol y anunció que el próximo día 25 se volverá a evaluar la situación y tomar las decisiones oportunas que no pudo especificar, tan solo asegurar que se seguirá trabajando para responder como la ocasión lo precise. Rubiales, que compareció en la Ciudad del Fútbol tras la reunión de la Comisión creada para analizar la situación ante la propagación del coronavirus, avanzó que el día 25 de marzo se evaluarán los acontecimientos y será cuando se tomen decisiones. Pero no quiso profundizar sobre la posibilidad de que no se pudiera reanudar la competición liguera.

"En cualquier caso tenemos que hacer una reflexión de tranquilidad dentro de la enorme dureza que tiene para todo el fútbol en España esta situación", advirtió Rubiales. "Estamos trabajando, viendo protocolos, trabajando con otras federaciones, con la UEFA. Es tan importante trabajar en todos los escenarios como no sobresaltarnos. Hay que estar tranquilos, hacer nuestro trabajo bien y el 25 de marzo, si hay que tomar decisiones, se van a tomar en función de las dificultades".

"Las prioridades son las personas", continuó Rubiales, que indicó que si hay garantías de que se pueda seguir con la competición se hará y si no se tomarán otras medidas o se buscarán fórmulas. "No tenemos elementos para decir qué va a pasar en mayo", señaló. Rubiales reiteró que la RFEF se mantiene "en pleno contacto con los organismos internacionales, la UEFA, la FIFA y el Consejo Superior de Deportes para que la coordinación sea total".