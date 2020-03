Una gran 'superburbuja' es detectada en una galaxia que interactúa

Una investigación dirigida por Artemi Camps, que comenzó mientras estudiaba para su doctorado en el Instituto de Astrofísica de Canarias y la Universidad de La Laguna, y ahora trabaja en el Instituto de Astronomía de la UNAM (México), ha descubierto una burbuja en expansión. en el disco de una galaxia. Con un diámetro de 15,000 años luz, es la burbuja más grande de su tipo observada en cualquier galaxia. El estudio ha sido publicado recientemente en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.



Una galaxia como la Vía Láctea está formada por cientos de miles de millones de estrellas, con una mezcla de gas y polvo interestelar, presumiblemente todos unidos por un halo masivo de materia oscura que la rodea. Pero las galaxias no son objetos aislados, y las más grandes, como la propia Vía Láctea, han crecido al "comer" otras galaxias. Este proceso, en el que las galaxias vecinas interactúan y finalmente se fusionan, ha desempeñado un poderoso papel en la evolución del universo.

Aunque estas interacciones y fusiones eran más comunes en el pasado, cuando las distancias entre galaxias eran mucho más pequeñas, ahora se pueden estudiar observando pares de galaxias en diferentes etapas de interacción y fusión. Se sabe, incluso, que en las primeras etapas de una interacción, los campos gravitacionales perturbados pueden hacer que el gas fluya y se comprima para que las estrellas se formen a un ritmo acelerado. El gas también puede fluir hacia los centros de las galaxias, alimentando los agujeros negros supermasivos, muy comunes en los núcleos de las galaxias.

"Los estudios en mi tesis tenían como objetivo explorar el gas en expansión alrededor de los cúmulos de estrellas jóvenes, masivas y calientes en una variedad de galaxias", explica Camps. Para hacer esto, desarrolló un programa de análisis llamado BUBBLY que permite a los astrónomos usar los mapas de velocidad dados por un interferómetro Fabry-Perot -un instrumento que puede obtener un mapa bidimensional completo a alta resolución, de la velocidad dentro de una galaxia- para descubrir y medir las burbujas de gas caliente mapeando sus velocidades.

"Su expansión", añade el investigador, "se debe a una combinación de los poderosos vientos emitidos por estas estrellas mientras" viven "y las explosiones de las supernovas cuando mueren. Midiendo las masas y las velocidades de las burbujas podemos descubrir cuánta energía inyecta el cúmulo estelar en el gas durante su vida útil".