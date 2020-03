Netflix interrumpe el rodaje en diferentes puntos de Tenerife de la serie 'Sky Rojo'

Las limitaciones de aforo establecidas para combatir el coronavirus se están dejando notar en el mundo de la cultura, tanto en España como en el resto del mundo. En el caso de Tenerife, el rodaje de la serie Sky Rojo, de la plataforma Netflix y protagonizada por actores como Miguel Ángel Silvestre, ha quedado interrumpido momentáneamente para garantizar la salud del equipo técnico y artístico. Asimismo, el martes, Cadena Dial anunció que también retrasaría la celebración de la gala de entrega de sus premios, que estaba prevista para hoy mismo en Santa Cruz de Tenerife.

Por su parte, Auditorio de Tenerife, siguiendo las recomendaciones del Gobierno de Canarias, decidió ayer reducir el aforo disponible para acudir a las tres funciones de la ópera Lucrezia Borgia, previstas para el martes, jueves y sábado de la próxima semana. Esta es la única propuesta artística de Auditorio que se verá modificada.

La organización del Festival Canarias Artes Escénicas (CAE) de la Fundación CajaCanarias y La Caixa también decidieron suspender las funciones de la obra Leonardo Psychedelic Genius, a cargo de la compañía italiana Movin'Beat y que se estaban previstos para el jueves, sábado y domingo de la próxima semana en Fuerteventura, La Palma y Tenerife, respectivamente. Asimismo, la cuarta edición del Festival Soplo de Letras, que se iba a celebrar este fin de semana en El Sauzal con la presencia de artistas como Ketama o la escritora Ana Merino, queda aplazado.

En España, una de las cancelaciones más sonadas ha sido la de la XXIII edición del Festival de Cine de Málaga, cuya inauguración estaba prevista para mañana y que se iba a prolongar hasta el día 22. Cabe destacar que en esta cita la diseñadora de vestuario tinerfeña Tatiana Hernández iba a recibir el Premio Ricardo Franco de la Academia. A pesar de la cancelación anunciada, la organización del festival estudia celebrar esta edición en otra fecha.

Música. La gala de los premios MIN, que concede la industria musical independiente y que se iba a celebrar anoche en el madrileño Teatro Circo Price se canceló al tener previsto un aforo de 1.600 personas. Tampoco se celebró el concierto por las víctimas del terrorismo que tenían previsto presidir los Reyes en el Auditorio Nacional en homenaje a los fallecidos y heridos a consecuencia de la lacra terrorista. Se canceló asimismo La Noche de Cadena Cien, prevista para el próximo día 28 en el Wizink Center con cantantes como David Bisbal, Dani Martín, Pablo López o Dvicio. Artistas como Tequila o Amaral han pospuesto sus actuaciones para la segunda mitad de año en ese mismo pabellón madrileño. Sergio Dalma también aplazará los conciertos previstos para estos días en Gijón y Santander.

Musicales. Stage Entertainment, la productora de dos de los musicales más exitosos de la cartelera madrileña, El rey león y Anastasia, decidió anular ya el martes las funciones de estos dos espectáculos hasta el 25 de marzo. La directora general de la empresa anunció que se tendrá que llevar a cabo un Expediente Temporal de Regulación de Empleo puesto que se han ido a casa 300 trabajadores con estas cancelaciones. LetsGo, la productora de Ghost, se unió también ayer a esta decisión durante el mismo periodo temporal.

Festivales. La Asociación de Festivales de Música, de la que forman parte citas nacionales como Arenal Sound, Bilbao BBK Live, FIB, Sonar o Viña Rock, mantienen de momento el calendario. Sin embargo, toda la atención la concentra ahora el Mad Cool Festival, previsto del 8 al 11 de julio en Madrid, y que por ahora no ha anunciado ninguna medida al respecto. Este festival contará con la presencia de estrellas como Taylor Swift, Billie Eilish, The Killers o Kings Of Leon.

Televisión. Los premios Talento de la Academia de Televisión se aplazan, aunque oficialmente aún no contaban con una fecha para su celebración. Además, la cadena Mediaset ha acordado grabar todos sus programas sin público, mientras que Atresmedia ha decidido efectuar una reducción de las personas que habitualmente se reciben en los platós, especialmente en los casos de los grupos de riesgo. Por último, RTVE está estudiando la emisión de gran parte de sus programas sin público.

Museos. El Ministerio de Cultura suspendió en la tarde de ayer, y de manera temporal, las actividades de cara al público del Prado, Reina Sofía y el Thyssen, así como de los archivos estatales con sede en Madrid y de la Filmoteca Española. Esta medida surtirá efecto a partir de hoy y hasta nuevo aviso y consiste en la suspensión temporal de sus actividades de cara al público.

Teatro. El Teatro Nacional de Cataluña ha suspendido las representaciones y actividades públicas hasta el día 26, lo que implica la cancelación de los espectáculos Justícia, Solitud y L'huracà. Además, el Liceu de Barcelona no estrenará la ópera Lohengrin, prevista para el próximo jueves. Asimismo, se han cancelado representaciones programadas de compañías italianas, como es el caso de la obra The revenger's Tragedyse puesto que el grupo Piccolo procede de Milán, y los Teatros del Canal aplazan La Gioia, de Pippo Delbono.

Cine. El cine también sufre las consecuencias del coronavirus. En España, Operación Camarón, una de las grandes apuestas de Telecinco Cinema para este año, y cuyo estreno estaba previsto para hoy, se retrasa hasta septiembre. Además, los Premios Fotogramas de Plata, cuya ceremonia tenía que haberse celebrado el 2 de marzo y ya se pospuso debido a causas meteorológicas, vuelve a aplazarse hasta nuevo aviso. El inconveniente, una comedia española con Juana Acosta, también se retrasará y no llegará a las salas hasta agosto. A nivel internacional, el estreno de la nueva entrega de la saga James Bond, prevista para el 2 de abril, se ha aplazado hasta finales de año. Además, el estreno del live action de Mulán, previsto para el 27 de marzo, se cancela hasta nuevo aviso. Un amigo extraordinario, protagonizada por Tom Hanks, también ha decidido cancelar su estreno, previsto para el jueves, hasta verano. También la película Peter Rabbit 2: A la fuga, cuyo estreno estaba previsto en marzo, se retrasa hasta agosto.