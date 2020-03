Los maestros pendientes de destino quedan en reserva activa

La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias toma una serie de medidas contra la expansión del Covid-19. Entre ellas, activar todas las listas de empleo derivadas de las últimas oposiciones de maestros, no solo las de Primaria y Francés, para poder cubrir cualquier baja que se ocasione de forma automática. Además, se ha dado la instrucción a todos los centros educativos del Archipiélago de suspender hasta nuevo aviso todos los viajes escolares al extranjero y al resto del territorio español. Solo se autorizan entre las islas. Del mismo modo, se cancelan todo tipo de prácticas en empresas o centros de trabajo del alumnado de FP de las familias sanitarias.

El departamento autonómico insta a las direcciones de los centros canarios a que pongan a disposición de toda la comunidad educativa jabones y/o geles desinfectantes y, a la vez, se refuercen las acciones informativas para fomentar la higiene respiratoria y de lavado de manos, especialmente a la entrada y salida del centro, tras los recreos y en el comedor escolar. En este sentido, se informa de que las empresas que realizan los servicios de limpieza en los centros públicos estarán disponibles para las actuaciones de refuerzo que se precisen.

Ante los bulos que circulan "se desmiente que se haya procedido a la suspensión de las clases en los centros educativos, en los que prosigue la actividad lectiva. A día de hoy, la situación es de normalidad y no se considera necesario aplicar medidas adicionales a las de higiene establecidas por las autoridades sanitarias". Para cualquier consulta o información, desde la Consejería ruegan contactar con el número habilitado por el Gobierno de Canarias, el 900 112 061.

¿Habrá OPE este verano? Todas las organizaciones sindicales están de acuerdo en mantener la oferta pública de empleo programada para el próximo verano sin perjuicio de que el proceso selectivo no se convoque en los plazos previstos, lo que se valorará conforme indiquen los especialistas en Salud Pública. La Consejería informa de que tiene previsto publicar la oferta de empleo público antes de final de mes, de forma que la convocatoria se pueda celebrar en los próximos tres años, lo que permitirá flexibilidad a la hora de fijar una fecha para los exámenes. Desde CCOO entienden que debe publicarse el decreto de oferta de empleo público para poder ejecutarla en ese plazo de tres años prescriptivo. Eventualmente, una vez valorada la situación se podría proceder o no al aplazamiento o suspensión de las pruebas siempre según lo que se decida desde las instancias superiores.

Clases 'online'. ANPE plantea que si en algún momento se toma la decisión de cerrar los centros educativos, tal como ha ocurrido en otras comunidades autónomas donde se han producido más contagios, no se obligue al profesorado a asistir a su puesto de trabajo, ya que este tiene el mismo riesgo de contraer y expandir la enfermedad. ANPE considera conveniente que los docentes y el resto del personal cumplan con su jornada laboral habitual a través del sistema de teletrabajo desde el domicilio particular garantizando, aunque sea por medios no presenciales, que los alumnos puedan seguir con sus estudios y proteger a grupos de riesgo, entre los que también se encuentran los profesores con afecciones crónicas. En cuanto a la posición del STEC-IC, en caso de cierre temporal de centros educativos, se opone a que el profesorado tenga que acudir en ausencia de alumnado. En todo caso, si se precisa atención, deberá realizarse telemáticamente. En el mismo sentido, CCOO considera que en caso de cierre el profesorado no debería acudir presencialmente a su lugar de trabajo".

Guía en los centros. Desde el STEC-IC, por su parte, recuerdan que por recomendación suya se velará por que todos los medios recogidos en la circular Guía oficial para escuelas y centros educativos sobre el coronavirus (COVID-19) estén disponibles en los centros docentes El STEC-IC insiste en que se extremen las medidas de prevención, sobre todo, con los grupos de riesgo y en que se mejore la prevención de riesgos laborales, así como en la necesidad de constituir y convocar a los comités de seguridad y salud.

Pedro Crespo, presidente de ANPE Canarias, aplaude las medidas trasladadas por Educación. Hace un llamamiento, por último, a la calma y al trabajo conjunto en este momento más que nunca entre los sindicatos y Administración. "No es momento para el alarmismo", concluye.