Buques de pasaje italianos y cruceros de cualquier origen no podrán atracar en España

El Consejo de Ministros, reunido este viernes de forma extraordinaria, ha acordado prohibir la entrada en España de buques de pasaje procedentes de la República Italiana, así como de cruceros de cualquier origen que tengan destino en puertos españoles, según informa el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.



Esta medida, adoptada con carácter excepcional para limitar la propagación y el contagio del COVID-19, estará en vigor desde las 00:00 horas del 13 de marzo hasta las 00:00 horas del 26 de marzo, con la excepción hasta las 00:00 horas del día 15 de los cruceros, que tendrán permiso solo para el desembarco de los ciudadanos que lo deseen, que no podrán volver a embarcar.



La prohibición se podrá prolongar más allá del día 27 por períodos adicionales no superiores a catorce días, y será evaluada periódicamente teniendo en cuenta la evolución de la pandemia, especialmente en Italia.



Esta restricción es complementaria a la establecida el pasado martes para los vuelos directos de aviones entre aeropuertos italianos y españoles. La prohibición no será de aplicación a los buques de Estado, a los que transporten exclusivamente carga, a los que naveguen con fines humanitarios, médicos o de emergencia, o a los conductores de las cabezas tractoras de la mercancía rodada.



Además, el Ministerio de Sanidad podrá excepcionalmente levantar las prohibiciones a buques que sean debidamente autorizados y en cuyo caso se adoptarán todas las medidas necesarias de control sanitario para evitar que supongan un riesgo para la población de España.



Tenerife: 'Costa Luminosa'





Hay que revordarv que el Gobierno de Canarias realiza gestiones para que no atraque en el puerto de Santa Cruz de Tenerife el crucero Costa Luminosa, con capacidad para 2.826 pasajeros y 1.050 tripulantes y al que le fue denegado el atraque en la isla caribeña de Antigua después de que una viajera sospechosa de tener el Covid-19 desembarcase en San Juan de Puerto Rico.

El crucero está previsto que atraque el domingo en el puerto de la capital tinerfeña, y la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Teresa Cruz, ha dicho este miércoles en rueda de prensa que se llevan a cabo gestiones para que el barco prosiga su viaje hacia el puerto de destino.

Teresa Cruz ha manifestado que el gobierno canario hace las mismas gestiones para que tampoco atraquen otros cruceros con casos sospechosos.