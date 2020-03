Los suministros a los supermercados, garantizados al menos durante un año

El presidente de la Asociación de Supermercados de Canarias (Asuican), Alonso Fernández, aseguró ayer que el suministro de estos establecimientos en las Islas está garantizado al menos durante un año, aunque, en todo caso, recalcó que ni se ha producido ni está previsto que se produzca una falta de abastecimiento de productos como consecuencia de la expansión del coronavirus.

El responsable de la patronal de los supermercados explicó que lo que normalmente se comporta como un inconveniente para las Islas, la lejanía del territorio Peninsular, se convierte en estos momentos en una ventaja, pues tanto los centros de aprovisionamiento como las plataformas logísticas están "sobredimensionadas" y en "sobrestock" siempre para evitar cualquier incidencia.

Los almacenes, "a tope"

"Los almacenes están a tope, sin problemas. Si esto dura un año, pues sí, pero problemas de suministro ni tenemos ni prevemos que vayamos a tener, pues tampoco hay previstas restricciones en las entradas de mercancías ni en las fábricas", sostuvo. El presidente de Asuican remarcó que las Islas tienen dos fuentes de aprovisionamiento "importantes": las empresas canarias y los productos de Europa. "Con ninguna de las dos estamos teniendo problemas, por tanto la gente puede estar tranquila", subrayó. Fernández recordó que Canarias ya ha vivido experiencias similares, como la huelga "salvaje" de los estibadores portuarios de hace unos años, en la que los puertos estuvieron quince días inoperativos, "y no hubo falta de mercancías de ningún tipo".

¿Y si se suspendieran las clases en colegios e institutos como ha ocurrido en Madrid? "No tendría ningún sentido. Lo único es que las familias se verían comprometidas con los críos, por tener que atenderlos. Pero en cuanto a suministros de mercancías no influye para nada. Es más un tema de histeria colectiva", sentenció.

De hecho, salvo por casos concretos como los geles desinfectantes para limpiarse las manos, los supermercados canarios respiran "absoluta tranquilidad", al menos hasta el momento, indicó Alonso Fernández. En Madrid, tras conocerse la suspensión de la actividad docente durante quince días, en algunos establecimientos se acabaron determinados productos.

Compras "normales"

"La gente está haciendo las compras normales y habituales", recalcó el presidente de la patronal de los supermercados, que, eso sí, destacó el aumento de adquisiciones "por zonas" de los productos de higiene de manos. Fernández indicó que, en todo caso, la situación de Canarias y la de Madrid son "distintas", en tanto en cuanto en las Islas no se ha anunciado el cierre de los centros docentes, como sí ha ocurrido en la capital de España.

Ligero incremento

Frente a la opinión de Fernández, aunque sin llegar a la "histeria" de otros puntos del país, algunas cadenas de supermercados y grandes superficies del área metropolitana sí han registrado durante los últimos días un ligero incremento en las ventas.

Fuentes de la dirección de Alcampo La Laguna confirmaron ayer, por ejemplo, un repunte en productos no perecederos, entendidos estos como enlatados, pastas, etc. "No es un aumento exagerado, pero sí se ha notado en las cajas", indicaron. En los pasillos, sin embargo, reinaba la calma. Y eso que ayer coincidió la jornada con el primer día de cobro para aquellas personas que reciben la prestación por desempleo.

Los tres clientes entrevistados, de diferentes partes de la Isla, acudieron al establecimiento a realizar la compra habitual. Carmen Mesa, de Tegueste, reconoció que las avalanchas, como las vividas en Madrid, "no tienen sentido", y apeló a la tranquilidad. "Debemos preocuparnos, pero sin histeria. No hay que volverse loco", afirmó esta vecina, quien se mostró segura también de que no habrá desabastecimiento en los supermercados.

También acudió a hacer una compra "de lo de siempre" Antonio Pérez, residente en el barrio de Somosierra, en Santa Cruz. Eso sí, como director de la agrupación Chincanayros avanzó que han suspendido tres actuaciones en centros de mayores para evitar posibles contagios de coronavirus.

Mabel e Irene González, de Fasnia, fueron otras dos clientas que realizaron "la compra del mes" en Alcampo, pero nada fuera de lo habitual. "Se ha notado en otros supermercados -una mayor afluencia-, pero aquí no", indicaron.

En otra de las grandes superficies del área metropolitana, Carrefour Meridiano, la afluencia de clientes a media mañana fue intensa, con colas continuas. Aunque no fue posible conocer la versión oficial del centro, otras fuentes destacaron que, sobre todo la venta online, se había intensificado, hasta el punto de que estaban completos los envíos hasta la semana que viene. Como en otros establecimientos, los productos de higiene para la manos fueron los primeros que "volaron".