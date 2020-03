La expresidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, confirma su positivo por coronavirus

Ana Pastor es la tercera diputada del Congreso en dar positivo por coronavirus tras los dos primeros casos de contagio en los diputados de Vox Carlos Zamabrano y Javier Ortega Smith.



"Desde el sábado por la tarde que tuve fiebre he permanecido en casa siguiendo las indicaciones médicas. Ayer me dio positivo la prueba del COVID-19 por lo que continuaré en mi casa los días que me indiquen mis colegas. Yo estoy perfectamente bien sin fiebre ni otros síntomas", ha indinado la expresidenta del Congreso en un primer tuit explicando su caso.



Ha continuación ha querido transmitir "un mensaje de tranquilidad" pidiendo a la sociedad que confíe en la "excelente Sanidad y magníficos profesionales".





