Entre comprar "por si acaso" y la falta de solidaridad

Mari Carmen Rodríguez es una de la clientas de Carrefour Meridiano que acudió ayer a comprar, en parte, "por si acaso". Residente en Santa Cruz "por el clima" -nació en Tacoronte pero vivía en La Laguna-, indicó que la compra que hizo no fue grande "pero sí previsora". "He vivido otras épocas. Esto es una previsión por si tengo que quedarme en casa", reconoció. Esta vecina compró, por ejemplo, más naranjas y carne de lo habitual, también "cosas de diario" y varios botes de gel desinfectante. "No quiero verme como Italia", subrayó. Eso sí, frente a ello, también criticó la "desinformación" que ha existido en relación con el coronavirus. "Es negativo", incidió. "No han dicho toda la verdad, y eso hace que las cosas se magnifiquen", sostuvo. Carmen Mesa, vecina de Tegueste, en cambio, cuestionó el impulso de muchas personas de ir a comprar cosas que ya poseen y apeló a la solidaridad. "Puede que haya gente que no tenga esas cosas", dijo. Mesa abogó por seguir las medidas de higiene habituales para evitar más contagios y, dentro de la preocupación lógica, prefirió restarle importancia a este asunto.