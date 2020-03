Ingenieras que cambian el mundo

Pilar Patricia Doña Rodríguez tiene 45 años y es ingeniera Naval y Oceánica. Empezó su carrera en los Astilleros de San Fernando, en Cádiz, donde participó en la fabricación de diferentes buques. En 2011 aterrizó en Iberdrola y casi una década después continúa en la compañía, ahora como responsable de la instalación de las cimentaciones del proyecto East Anglia One. Se trata, nada más y nada menos, del mayor proyecto renovable en la historia de la energética: uno de los parques eólicos marinos más grandes del mundo que generará energía limpia para abastecer a más de 6.300 hogares británicos.

"Han sido muchas horas viendo este proyecto en papel y ahora ver cómo se hace realidad es impresionante. La parte que más me gustó de mi implicación fue estar en el barco de instalación casi 20 días, me acuerdo que venía de una boda en Escocia y fui directa al barco donde estuve sin volver a puerto casi un mes, revisando cómo colaban las cimentaciones (jackets). El trabajo de mucha gente se ve en este proyecto", explica Pilar.



Por el hecho de ser mujer

Puede que haya a quien aún le sorprenda oír estas declaraciones en boca de una mujer, pero lo cierto es que la presencia femenina en el campo de la ingeniería –y en Iberdrola en particular– no ha dejado de crecer en los últimos años. "Cuando yo estudié Navales había muy pocas mujeres en la carrera y es cierto que he oído a algún profesor decir que las mujeres teníamos que llevar las contratas de limpieza en los astilleros, pero nunca he dejado que nadie me diga que no puedo hacer algo por el hecho de ser mujer", subraya la ingeniera.

Reafirma sus palabras Cristina Navarro, otra de las ingenieras que forma parte de este megaproyecto que da ocupación a más de 1.300 personas en varios países. "Aquí se trata con total naturalidad el que haya mujeres en el ámbito de la ingeniería", afirma Navarro, ingeniera en la rama de Caminos, Canales y Puertos. Con 36 años, lleva toda su trayectoria profesional en Iberdrola y en eólica marina: "Actualmente soy la responsable del diseño de las cimentaciones sobre las que se apoyan las turbinas para el proyecto de East Anglia Hub de 3 GW, que es la extensión de East Anglia One. Me siento muy orgullosa de ver este proyecto en marcha y comprobar que el esfuerzo ha merecido la pena", destaca.

Esfuerzo es precisamente una palabra que se repite en el discurso de las mujeres que han luchado por desempeñar su profesión en igualdad, dejando atrás estereotipos y visiones obsoletas del papel de la mujer en el ámbito laboral. "Los entrenamientos para poder trabajar offshore (en alta mar) son muy duros y en condiciones extremas y no son nada fáciles, pero lo he logrado al igual que mis compañeros hombres", explica Patricia Berlín Pérez, a quien el mar llamó desde niña. "Quería ser marino oficial de la armada por la tradición familiar, mi padre pertenece a la armada, mis tíos, mi abuelo€ Me decidí finalmente por la ingeniería naval que tiene relación con el mar y los barcos pero de una manera diferente", recuerda. Su sueño de niña la ha llevado muy lejos, al mar Báltico. Hoy es responsable de la operación y mantenimiento de las turbinas del proyecto eólico marino Wikinger de Iberdrola.

"Cada uno tiene que intentar desarrollar sus capacidades y si algo te gusta hacerlo con independencia de que seas niño o niña. Yo, de hecho, tengo una niña y dos niños y les intento educar igual", resalta Paula Muñoz Guillén, 41 años, ingeniera industrial y responsable de la operación y mantenimiento del East Anglia Hub de 3GW. Ingeniera industrial y procedente del mundo de la construcción, en 2011 tomó la decisión de trasladarse a Londres con su familia y virar hacia el mundo de la eólica marina.



Conciliación e igualdad

"Me siento muy afortunada de trabajar en Iberdrola, una empresa líder en conciliación en España al tener la jornada continua. En mi caso, con tres niños y en Londres, tengo flexibilidad total para poder compaginar mi vida personal con la profesional", explica Paula Muñoz.

Efectivamente la compañía energética está muy concienciada y comprometida con las mejores prácticas en materia de conciliación, igualdad y diversidad y además de ser pionera en implantar la jornada continua ofrece un catálogo de más de 70 medidas relativas a la reducción flexible de la jornada, el permiso retribuido de 15 días naturales antes de la fecha prevista del parto o la ampliación de la reserva del puesto de trabajo a cuatro años en caso de excedencia.

Iberdrola es la compañía líder del Ibex 35 por porcentaje de mujeres en su Consejo de Administración (con un 50% de consejeras sobre un total de 12 miembros no ejecutivos) y, por tercer año consecutivo, ha sido reconocida internacionalmente en materia de igualdad al formar parte del prestigioso Bloomberg Gender-Equality Index.

Todas estas cuestiones hacen que "haya muchas mujeres dentro del equipo", como aprecia Ana Rodríguez Lizana, que con solo 32 años, es responsable de contratos de cables marinos y del cumplimiento del código de red eléctrico de East Anglia One. Para llegar hasta el puesto de responsabilidad que ocupa hizo "unas prácticas en Iberdrola Madrid al terminar la carrera y fue ahí cuando conocí el mundo de la eólica marina que estaba empezando. Decidí irme a hacer un máster y a la vuelta quise unirme de nuevo a Iberdrola por el interés de la compañía en las renovables e igualdad de oportunidades. Me fui a la filial británica de la compañía y llevo ya 8 años en Escocia trabajando en eólica marina con Iberdrola".

"Quería ser ingeniera para cambiar un poco el mundo", reconoce. Ella junto con el resto de mujeres luchadoras, sin duda, lo está logrando.

Iberdrola pone en marcha medidas para promover la conciliación, la igualdad y la diversidad



LAS OPINIONES

PILAR PATRICIA DOÑA RODRÍGUEZ

45 años. Responsable de la instalación de las cimentaciones de East Anglia One

Creo que cada vez hay más mujeres estudiando ingeniería, además en comparación con Gran Bretaña, que es donde he estado 7 años, somos muchas más mujeres ingenieras en España"

CRISTINA NAVARRO LARRINAGA

36 años. Responsable del diseño de las cimentaciones de East Anglia Hub (3GW)

"Fue mi padre quien me empujó a estudiar Ingeniería de Caminos, lo que me ha permitido trabajar en proyectos como este donde el aprendizaje es continuo"

PATRICIA BERLÍN PÉREZ

33 años. Responsable de la operación y mantenimiento de las turbinas del proyecto eólico marino Wikinger

El trabajo que hago me parece muy apasionante, Iberdrola está apostando por la eólica marina, por lo que no creo que haya una mejor empresa para trabajar"

PAULA MUÑOZ GUILLÉN

41 años. Responsable de la operación y mantenimiento de East Anglia Hub de 3GW

Creo que las mujeres damos una visión más humana a las compañías, somos más eficientes, nos preocupamos más por las personas y su bienestar"

ANA RODRÍGUEZ LIZANA

32 años. Responsable de contratos de cables marinos y responsable del cumplimiento del código de red eléctrico de East Anglia One. "Para una mujer ingeniera y española trabajar en una empresa como Iberdrola es un honor, sobre todo por la fuerte inversión en renovables, una necesidad en la lucha contra el cambio climático"