Canarias de Wikipedia

La Wikipedia ha democratizado la cultura. Una frase que cobra todo su significado al observar en detalle sus artículos y el número de visitas que reciben. En un mundo conectado a la palma de la mano se recurre a la fuente de conocimiento que ofrece esta enciclopedia mucho más allá del ámbito estrictamente académico. Así lo demuestra el número de consultas que se realizaron durante el año pasado a las biografías de los canarios.

Actriz de mediana edad. Este es el perfil que resume las biografías de mujeres canarias más consultadas durante el año pasado en la enciclopedia libre Wikipedia. Un análisis en profundidad de las 1.279 biografías en la categoría que reúne a las personas nacidas o residentes en las Islas Canarias de esta enciclopedia en internet muestra que no llegan al 16% los perfiles que corresponden al género femenino. Un porcentaje que se eleva al 24% si solo se tiene en cuenta el primer centenar de canarios más solicitados.

El número de visualizaciones a las biografías de los canarios no deja dudas. El cine y el deporte, especialmente el fútbol, copan la clasificación de los canarios que despertaron más interés durante el año pasado. Solo la figura de Benito Pérez Galdós es capaz de hacerse hueco entre las estrellas del deporte y el cine que copan los diez personajes de Canarias más consultados, quedando solo por detrás de Javier Bardem en las consultas a la enciclopedia en español. En el cómputo total, contabilizando las visitas a su biografía en todos los idiomas que está disponible, queda en la sexta biografía más consultada de un canario en internet, justo por encima de la actriz Antonia San Juan, la primera canaria por número de consultas a su biografía, disponible en quince idiomas diferentes.

Democratizar el conocimiento también implica que el uso de la enciclopedia crece en todos los ámbitos y se acerca a la vida cotidiana de las personas. Si entre los hombres el perfil más consultado es el de los deportistas, entre las mujeres son las actrices y cantantes. Es la profesión que ocupan ocho de las diez biografías de canarias más solicitadas y un 62% de las biografías de canarias que se encuentran entre las cien más demandas independientemente de su género. Un estereotipo que se intenta romper en las Editatonas, encuentros que nacieron en México y se han extendido internacionalmente para combatir la brecha de género incorporando nuevas biografías de mujeres referentes, especialmente en el ámbito de la ciencia y la tecnología. Si no se encuentra en la Wikipedia, o no se tiene la percepción de qué existen estos perfiles profesionales, no se llegarán a buscar y consultar. En Canarias la próxima se celebrará el 27 de marzo en la Casa de Colón en Las Palmas de Gran Canaria.

Carla Suárez es la única deportista de las diez canarias más demandadas. La número 67 de la clasificación de tenistas profesionales femeninas se encuentra en cuarta posición por el importante número de consultas que reciben algunas de sus biografías en otros 33 idiomas. Solo una de cada cinco se hace en español. También es la canaria más referenciada de la Wikipedia. 260 páginas de la enciclopedia hacen referencia a su biografía, la segunda canaria más nombrada es Rosana, 189 veces.

Las consultas a la biografía de la bailarina e ilusionista Sticky Vicky muestra el alcance global de internet y la importancia de traducirlas a varios idiomas ya que es la historia accesible para el resto del mundo de una región, o colectivo. Disponible también en inglés, solo un 2% de las consultas a su página se hace a la página en español. También es la canaria que menos referencias recibe desde la propia enciclopedia, solo tres a pesar de la séptima canaria más consultada en 2019. Este interés se debe a la trayectoria profesional que realizó lejos de las Islas. Aunque en 2016 tras 35 años actuando en Benidorm, la reina del "show erótico" conocida por su espectáculo de magia vaginal se retiró, despierta más interés que la gran mayoría de canarias presentes en la Wikipedia.