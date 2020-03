Un vendedor de la ONCE en su segundo día de trabajo deja La Paga de 3.000 euros al mes

Un vendedor de la ONCE en su segundo día de trabajo ha dejado en la localidad de Granadilla de Abona La Paga de 3.000 euros al mes durante 25 años del Cupón Diario de la ONCE, en el sorteo del pasado martes. José Herrera Ramos, que comenzó su trabajo de vendedor de la ONCE el pasado lunes, ha empezado con buen pie su tarea de llevar la ilusión de la ONCE a Tenerife, esta vez a Granadilla de Abona, donde comercializa los productos de juego responsable de la ONCE en la gasolinera Bp Atogo.

El cupón de la ONCE del 3 de marzo, dedicado a Murcia, Capital Española de la Gastronomía 2020, también ha dejado premios en las provincias de Pontevedra y Alicante. El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también en la serie y ganar La Paga de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros.