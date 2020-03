Así sufren las víctimas de la nueva droga de moda, el krokodil: "Te come por dentro"

Las nuevas drogas que salen al mercado son cada vez más peligrosas. Y no es algo que sólo adviertan las autoridades sanitarias. Las consecuencias de consumir estas sustancias son cada vez más visibles incluso en redes sociales. La nueva droga de moda de la que todo el mundo habla en el mundo anglosajón no es otra que la Krokodil, un estupefaciente que "te come por dentro" según quienes lo han probado.

La propia prensa inglesa define la droga como el narcótico más letal del mundo . Emma Davies es una de las que sufre la adicción. Tiene 41 años y en los últimos meses ha sufrido dos ataques al corazón. También tiene Hepatitis C entre otras enfermedades.

La droga que consume es, según los facultativos que la han estudiado, diez veces más fuerte que la heroína. Pero ¿por qué se llama "krokodil" (cocodrilo en inglés)? La explicación es muy sencilla: el cuerpo del que sufre sus efectos parece la piel de un cocodrilo. Es como que la sustancia te estuviera comiendo por dentro. Como si un monstruo se hubiera colado en su cuerpo. "Son como zombis", advierten quienes la han probado.

En el vídeo bajo estas líneas puedes ver las consecuencias del uso de esta droga. Te advertimos de la crudeza de las imágenes a la hora de pinchar en el enlace.