La trata de personas se abordará en un foro de la Fundación Cruz Blanca

La Fundación Cruz Blanca celebra la próxima semana el XII Foro Nacional de Participación, en el que abordará el problema de la trata de seres humanos, con el objetivo de visibilizar el fenómeno en Canarias y crear sinergias y redes de colaboración entre administraciones públicas, entidades sociales y la Universidad de La Laguna. Las jornadas se celebrarán los días 9 y 10 de este mes en el Aula Magna del Aulario del Campus de Guajara de la Universidad de La Laguna.

Dicha fundación señala que la trata de seres humanos no es un problema lejano, en la medida en que "esta grave violación de derechos humanos, la esclavitud del siglo XXI, afecta cada año a dos millones y medio de personas". Sin embargo, para la ong, se estima que esa cifra no es un fiel reflejo de la realidad, sino que una de cada 20 víctimas son identificadas cada año.

En base a los últimos datos del Ministerio del Interior, en 2018 fueron detectadas un total de 22.918 personas en una situación de riesgo en el ámbito de la trata de seres humanos.

Cruz Blanca explica que, "como sociedad, debemos unirnos en torno a las cuestiones fundamentales, que son la prevención, la protección y el enjuiciamiento, a fin de construir un futuro en el que no haya lugar para este delito".