Un mapa sin Tenerife

El periódico sensacionalista británico The Sun, habitual fuente de informaciones alarmistas sobre Canarias, ha publicado un listado, no precisamente exhaustivo, de los destinos turísticos del mundo en los que no se han registrado casos del nuevo coronavirus Covid-19. En él no aparece Tenerife, donde en estos momentos hay seis personas ingresadas por dar positivo -todas ellas huéspedes del hotel de Adeje-, ni tampoco La Gomera, donde hay un caso activo. De hecho, de las Islas Canarias solo figuran Gran Canaria y Lanzarote, cuando tampoco en Fuerteventura se ha detectado el coronavirus, además de La Palma y El Hierro. El texto llega a afirmar que Lanzarote, Gran Canaria e Ibiza "son de las pocas islas" sin infecciones.