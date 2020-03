Gala González, aislada por coronavirus comparte su experiencia

Gala González, ha sorprendido a todos sus seguidores al contar el calvario por el que ha pasado los últimos días, justo después de su vuelta de la Semana de la moda de Milán. Y es que, después de aterrizar el fin de semana pasado en Madrid, la influencer de moda española despertó el domingo llena de dolores y malestar.



Teniendo en cuenta la velocidad con la que el coronavirus se está extendiendo por Italia, especialmente Milan, y la falta de medidas sanitarias, como la utilización de mascarillas debido a su inexistencia o los nulos controles sanitarios al volar de Italia a España, Gala cayó en la conclusión de que había contraído el famoso virus . Ahora, cuatro días después, ha compartido la historia en su cuenta de Instagram: "Esta es mi historia con el Covid19. Hasta hoy, solo unos pocos sabían realmente por qué había estado tan ausente de todas las actividades de París durante los últimos 3 días, teniendo que cancelar espectáculos y eventos.



"Sentí la necesidad de compartir mi historia, incluso si estoy escribiendo esto desde la cama, aún luchando con el dolor", comienza diciendo en compañía de un vídeo de ella misma paseando por las calles de Milán. "Todo comenzó el domingo pasado después de que (para mi horror) me desperté con fiebre alta combinada con horribles dolores corporales. Normalmente habría aceptado rápidamente mi situación, pero como solo una semana antes había estado en Milán (justo donde el coronavirus se propagó en Europa) decidí que debía ir directamente al hospital lo antes posible. Con escalofríos, una tos seca imparable y una fiebre devoradora que surgió de la nada, empecé a darle vueltas a la cabeza sobre el hecho de cómo/dónde/cuándo podría haberme pasado esto... y lo más importante: todas las personas con las que he estado en contacto y a las que podría haber puesto en riesgo", continúa.

Ver esta publicación en Instagram This is my #CoVid19 Story Until today only a handful really knew why I've been all of the sudden absent from all Paris activities during the past 3 days having to cancel shows & events I felt the need to share my story even if I'm writing this from bed still struggling in pain. It all started last Sunday (to my horror) after I woke up covered in horrible body aches and high fever. Normally I would have quickly accepted my fate but because only a week before I had been in Milan (right when&where #coronavirus broke in Europe) it was decided I needed to be rushed straight to hospital without further questioning. Riddle with chills, an unstoppable dry cough and a devouring fever that came out of nowhere I started to twist my head around the fact of how/where/when this could have happened to me and most important: all the people I've had been in contact with that I could have potentially put at risk. Once at the hospital (the ward I was kept at looked more like a horror flick where doctors wore full on Ebola plastic suits) I was placed in quarantine for over a day while they run all kind of tests to figure out which virus was actually inside of me. I would lie if I said I wasn't scared or upset. All I could think of is how I was going to explain this and the guilt I would feel if I had put someone else at risk. After waiting in a quarantine ward with zero access to the outside world another 12hrs later on I was finally given an all clear for coronavirus but instead I had tested positive for it's predecessor: Flu type A (same pandemic but a few years ago) I was strongly advise against displaying to the public any information to avoid spreading unwanted panic. It wasn't until today that I was able to pick up my phone to write this, and If you ask me I've understood now that we all are going to end up facing the new mutation of the virus at some point, sooner or later. What truly upsets me is to think that some people can be very selfish and instead of taking time off to recover and protect others they rather go out to shows,parties & events (it's called FOMO!) without thinking of the risks they are putting others under. Please think of the others too? ???

Una publicación compartida de Gala (@galagonzalez) el

3 Mar, 2020 a las 11:36 PST



"Una vez en el hospital (la sala en la que me mantuvieron parecía sacada de una película de terror donde los médicos usaban trajes de plástico contra el Ébola) me pusieron en cuarentena durante más de un día mientras realizaban todo tipo de pruebas para descubrir qué virus estaba realmente dentro de mí. Mentiría si dijera que no estaba asustada o molesta. Todo en lo que podía pensar es en cómo iba a explicar esto y la culpa que sentiría si hubiera puesto a otra persona en riesgo". "Después de esperar en una sala de cuarentena con cero acceso al mundo exterior, 12 horas más tarde finalmente me dijeron que estaba limpia de coronavirus pero, en su lugar, obtuve un resultado positivo para su predecesor: gripe A (la misma pandemia pero hace unos años). Me recomendaron no mostrar al público ninguna información para evitar la propagación del pánico no deseado. Así que, no ha sido hasta hoy cuando he podido levantar mi teléfono para escribir esto, y si me preguntas, ahora entiendo que todos terminaremos enfrentando la nueva mutación del virus en algún momento, antes o después". "Lo que realmente me molesta es pensar que algunas personas pueden ser muy egoístas y, en lugar de tomarse un tiempo libre para recuperarse y proteger a otras, prefieren salir a espectáculos, fiestas y eventos. Sin pensar en los riesgos a los que están exponiendo a otras. Por favor, piensa también en los demás", finaliza la influencer. Una historia que esperemos que sirva para concienciar aún más a la población de la necesidad de mantener altas medidas de higiene y conservar la calma ante la pandemia.