Cancelan el rodaje de un reality británico en Tenerife por el coronavirus

La serie debería de haber empezado a rodar el especial anual del programa en el extranjero en las próximas semana, pero los productores han tenido que cambiar los plantes tras el brote de coronavirus registrado en Tenerife que obligó a poner en cuarentena al hotel H10 Costa Adeje Palace.

Aunque un portavoz de la serie ha indicado a varios medios británicos que "No se han tomado decisiones sobre las localizaciones de rodaje para la próxima temporada", los mismos medios recogen que los temores que ha generado el coronavirus ha provocado que el especial en el que iban a participar las estrellas Olivia Attwood y Chole Sims por motivo de los diez años del reality no se ruede como estaba previsto en Tenerife.

Varios medios británicos recogen la cancelación del rodaje al seguir los consejos de viaje de los miembros del reparto por parte de la productora del espectáculo por motivos de seguridad. "Lo último que querríamos para nuestras estrellas es ponerlas en peligro y están siguiendo los consejos de viaje".

No es la primera vez que los participantes de The Only Way Is Essex visitan España para grabar sus aventuras. Ya en 2017 estuvieron en Tenerife. El grupo se dirigió a la isla donde la nueva chica Amber T se ve envuelta en un drama cuando se rumorea que se ha acostado con Dan a pesar de tener un novio en casa. En esa ocasión durante las grabaciones en un restaurante se vieron asaltados por un grupo de desconocidos durante la madrugada y "sin provocación", asegura el elenco del reality británico.