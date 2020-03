Canarias evitará aislar más hoteles

El Gobierno de Canarias espera que el hotel H10 Costa Adeje Palace sea el último en ser totalmente aislado ante la aparición de casos de coronavirus. Tanto el Ejecutivo como la patronal hotelera creen que la medida fue la adecuada en ese momento, pero sostienen que la semana transcurrida desde entonces ha permitido acumular la experiencia y la información suficientes como para que, si vuelven a detectarse positivos en el interior de un establecimiento alojativo, pueda actuarse de otra forma.

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, avanzó ayer que a partir de ahora "se tomarán otras medidas". En declaraciones recogidas por Efe, Torres defendió que la Comunidad Autónoma ha demostrado con su actuación durante estos días que "sabe resolver estos imprevistos y que lo hace con profesionalidad y rigor". Esa actitud, dijo, "es la mejor carta" que se le puede presentar al visitante de las Islas. Aunque, con la experiencia adquirida durante estos días, el Ejecutivo se ha propuesto no repetir el cierre de establecimientos, el presidente puntualizó que "siempre se aislará a quien dé positivo y a su entorno más estrecho" y se aplicarán medidas de prevención, pero "más suaves en cualquier caso". "El turista -dijo- quiere saber si se desplaza, por ejemplo, a Canarias y alguien da positivo en un hotel, eso va a exigir una cuarentena de 14 días".

La adaptación de los protocolos ante situaciones como la creada por el coronavirus Covid-19 es, precisamente, uno de los acuerdos tomados ayer en el seno del Consejo Canario de Turismo, convocado de urgencia en Santa Cruz de Tenerife por el Gobierno y que contó con la asistencia de representantes de los cabildos, las patronales hoteleras, las agencias de viajes, los técnicos de actividades turísticas, las cámaras de comercio y los sindicatos. Tras una reunión de casi tres horas, la consejera regional de Turismo, Yaiza Castilla, anunció la creación de una comisión que estudiará cómo perfeccionar los mecanismos de actuación.

Acompañada del presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) y también de la patronal hotelera de Santa Cruz de Tenerife, Jorge Marichal, la titular del departamento evitó cuestionar la medida de aislar el H10 de Adeje, que tomaron las autoridades sanitarias teniendo en cuenta "criterios médicos", pero afirmó que en estos momentos se dispone de "más perspectiva y datos". "No lo vemos igual ahora", admitió. Por ello, ahora se tratará de "adaptar el protocolo a cada circunstancia".

Marichal coincidió en la necesidad de "adecuar los protocolos a la situación". "No somos sospechosos de no tomarnos esto en serio. Las medidas que se tomaron fueron acertadas, pero puede que no vuelvan a ser necesarias", señaló en relación al cierre del establecimiento del sur de Tenerife. El dirigente empresarial no descartó, sin embargo, la posibilidad de que vuelva a optarse por estas medidas si resulta preciso. "Si no se tienen que tomar, que no se tomen; si se tienen que tomar, que se tomen", apuntó.

Pese al respaldo del sector a la cuarentena decretada en el hotel de Adeje, estos días han surgido algunas voces que discuten la conveniencia de haber llegado a este punto. El propietario de Coral Hotels, José Barreiro, recordaba en un artículo publicado en Tourinews que "en ninguna crisis" anterior se han adoptado "medidas tan drásticas", al tiempo que advertía del riesgo que, en caso de generalizarse, puede suponer para el destino. "Aplicando el mismo protocolo estaríamos dando un paso hacia el casi cierre, al menos temporalmente, de nuestra única industria y esto tendría unas consecuencias inimaginables", escribía Barreiro.

Al margen del debate sobre si el cierre de hoteles por el coronavirus es aconsejable, los participantes en el encuentro del Consejo Canario de Turismo coincidieron en subrayar los mensajes de tranquilidad y normalidad ante los casos del nuevo coronavirus detectados en Canarias. Aun así, tanto Castilla como Marichal admitieron, de nuevo, que la situación ha motivado la anulación de reservas, aunque sin cuantificar estos efectos. "Hay que esperar", advirtió la consejera.

Por su parte, el presidente de las patronales hoteleras nacional y tinerfeña expresó su confianza en que, tras el impacto inicial, la situación mejore. "La pauta es la normal en crisis como esta. Los clientes llaman para preguntar y se asustan un poco. Hay algunas cancelaciones de reservas, pero a medida que se vaya conociendo más sobre la enfermedad se recuperarán, si no todas, sí la gran mayoría de ellas", auguró Jorge Marichal, quien insistió en que las repercusiones tendrán mucho que ver con la forma en que se gestione la crisis.

De los empresarios turísticos nace una de las iniciativas acordadas durante la reunión: que Canarias -el sur de Tenerife, en concreto- acoja un foro profesional con turoperadores y aerolíneas que muestre al sector que el Archipiélago es un destino turístico seguro y que ha sabido afrontar una situación como la creada por el coronavirus mediante "una gestión de primer nivel", indicó la consejera de Turismo del Gobierno autonómico. Se trata -agregó el presidente de la Cehat y de Ashotel- de "enseñar al mundo que somos profesionales y cómo se hacen las cosas aquí y demostrar que somos uno de los destinos mas seguros".



Un refuerzo positivo



El "gran ejemplo" que, según Castilla, ha dado el sector -sobre todo los directivos y trabajadores de la cadena H10-, unido a la actuación del sistema sanitario español y canario -"totalmente capaz de hacer frente a situaciones como esta", destacó Marichal-, ha supuesto "un refuerzo positivo" de la imagen del destino turístico y un estímulo para "enseñar al mundo a qué nos dedicamos", indicó el dirigente hotelero.

En cuanto a los gastos de la estancia de los clientes aislados en el hotel, son sufragados "en su integridad" por H10, aunque Jorge Marichal apuntó a la necesidad de ser "solidarios" con una empresa que ha hecho de "cortafuegos" y que ha tenido que afrontar un cierre por unas razones de las que no es responsable.

Respecto al comportamiento del hotel de Adeje y su personal, Calínico Hoteleros x Tenerife -un grupo de conocimiento turístico y hotelero integrado por treinta y cinco profesionales del ramo- ha acordado por unanimidad, en su reunión ordinaria celebrada en Icod de los Vinos, conceder la Estrella de oro del colectivo a Jesús Oramas, director del hotel H10 Costa Adeje Palace, en reconocimiento a su ejemplar labor profesional desarrollada en el establecimiento desde que fue advertida la aparición de dos huéspedes afectados por el coronavirus.