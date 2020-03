"Sin planificación no habrá financiación europea"

Valbuena apela a la legitimidad del Gobierno de Canarias para asumir las competencias de otras administraciones como los Cabildos. Lo hace en relación al retraso en los planes insulares sobre riesgo de inundaciones y recuerda que ya se hizo la anterior legislatura con los hidrológicos. Para motivar esta intervención en la gestión alude a la posible afección a bienes y personas de fenómenos meteorológicos adversos sin contar con esos documentos y a la pérdida de financiación europea sin la planificación. Los planes de gestión de riesgos de inundaciones de las siete cuencas de Canarias deberían haberse presentado en diciembre de 2015, pero siguen pendientes. El cabildo de La Gomera ha aprobado el primer ciclo, mientras el de El Hierro no lo tendrá antes de febrero de 2021. Es la fecha límite pues la UE considera a Canarias una única cuenca. El Ejecutivo regional coordinará y redactará los planes junto a los Consejos Insulares de Aguas. Valbuena no quiso entrar en profundidad en los motivos del retraso y ve necesario cambiar la Ley de aguas de Canarias, pero no es suficiente porque "sin planificación no hay financiación de Europa".