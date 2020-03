8 meses de cárcel por tocar los glúteos a una mujer en los Juzgados de Arona

El Juzgado de Instrucción número 1 de Arona condenó a ocho meses de prisión y a una multa de 500 euros a un hombre por abusar sexualmente de una mujer cuando ambos se encontraban en la cola para acceder a la propia sede judicial del Sur de la Isla.

El magistrado Daniel Pedro Álamo González dictó el pasado viernes, 28 de febrero, la sentencia de conformidad que condena al acusado, con antecedentes penales, por "agarrarle el glúteo" con "intención de dar satisfacción a sus deseos sexuales" a la mujer que le precedía en el acceso al edificio de los juzgados de Arona, mientras ambos esperaban a pasar por el arco detector de metales.

Según el fallo, el varón consumó su abuso "mientras sonreía" a la perjudicada. Esta denunció inmediatamente lo sucedido a funcionarios de la Policía Nacional de la Comisaría del Sur de Tenerife que trabajan en el acceso al referido Palacio de Justicia. Además de la condena penal, la sentencia impone al acusado la prohibición de aproximarse a la víctima y comunicarse con ella durante ocho meses.

Al tratarse de una sentencia de conformidad -al admitir la autoría y someterse a juicio rápido, el acusado se beneficia de una rebaja en la condena-, no es susceptible de recurso alguno, según la información ofrecida ayer por parte del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

El procesado tiene antecedentes penales y aceptó la sentencia impuesta por el magistrado "in voce". Mientras dure el tiempo de la condena, el individuo tiene prohibido aproximarse a la mujer afectada a menos de 200 metros de distancia, según la referida resolución judicial.

La autoridad judicial acordó la suspensión de la ejecución de la pena de privación de libertad durante dos años, con la condición de que el condenado no vuelva a delinquir en dicho periodo, no incumpla la orden de alejamiento o no abone la responsabilidad civil a la que ha sido condenado. En caso contrario, deberá entrar de forma inmediata en el centro penitenciario de Tenerife II para cumplir la sentencia.