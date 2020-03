Juego milenario de origen africano también conocido como Mancala, tiene más de doscientas variantes. Describiremos la más usual. Dos jugadores se colocan frente a frente, con el tablero entre ellos. Cada uno controla la fila de seis hoyos más cercana y la casilla de almacenamiento a su derecha. En cada hoyo se colocan cuatro "semillas" (piedras, judías?) y cada jugador, por turno, toma todas las semillas de uno de sus hoyos y las "siembra" una a una en los siguientes (en sentido contrario a las agujas del reloj). Gana quien consiga más semillas cuando no se pueda jugar más. Pero ¿cómo las obtiene? Si al terminar su siembra un jugador acaba en un hoyo contrario con dos o tres semillas, las recoge en su casilla de almacenamiento. Si el hoyo precedente tiene de nuevo dos o tres semillas, también las almacena. Y así hasta encontrar uno que no tenga dos o tres semillas. Aunque hay restricciones. Si la siembra diera una vuelta completa, el hoyo de origen se saltará. Si al llegar el turno de un jugador el campo del adversario no tiene semillas, realizará un movimiento que introduzca alguna, y si no es posible termina la partida recogiendo las semillas restantes. Si las capturas tras una siembra dejaran el campo contrario vacío, se realiza sin capturas. Para jugar en línea http:// www.ludoteka.com/juegos?juego=wari