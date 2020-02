Sanidad mantiene las medidas al no haber "gran transmisión"

El Ministerio de Sanidad mantiene las mismas medidas de contención ante el coronavirus puesto que "no hay una gran transmisión a nivel nacional" y descarta recomendar anular eventos masivos o restringir la libertad de movimientos de las personas porque ello traería "consecuencias muy gordas". El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, en la rueda de prensa tras la reunión diaria del Comité de Seguimiento del Coronavirus, aseguró que, si llega el momento, se tomarán otras decisiones, pero nunca por "miedo" o "titulares parciales", sino por evidencia científica. "Ahora mismo no hay una gran transmisión a nivel nacional", subrayó para insistir en que medidas como suspender eventos masivos como Las Fallas o restringir la libertad de movimientos de las personas pueden tener consecuencias económicas y sociales "muy gordas" cuando ni siquiera hay evidencias de que puedan garantizar el control de la transmisión.

Simón está convencido de que "la población colaborará si es necesario implementarlas, pero tenemos que entender el impacto y ahora mismo no estamos en esa situación". "Pero si hay que hacerlo, se hará", resaltó. Por el momento, hay confirmados en España casi medio centenar de casos, incluyendo los dos primeros dados ya de alta en La Gomera y Mallorca, en ocho comunidades autónomas: 10 en la Comunidad Valenciana y otros 10 en la de Madrid; 6 en Canarias; 9 en Andalucía; 6 en Cataluña; 3 en País Vasco; 2 en Castilla y León y dos en Baleares.

Mientras, una segunda prueba realizada con las muestras del único paciente contabilizado el viernes en Aragón resultó negativa. La inmensa mayoría son casos importados de personas que han viajado a Italia o que han tenido contactos muy estrechos con otras que habían retornado de la zona norte de este país, que es la de riesgo. Todos evolucionan "relativamente bien" aunque dos permanecen en la UCI, uno de ellos sobre el que hay que "tener cuidado". También se investiga el origen de un caso en Andalucía, dos en Madrid y otro en el País Vasco sobre los que no está clara su asociación con un caso importado de una zona de riesgo. "Si no pudiéramos ligarlos a una importación, obviamente implicaría que de alguna manera se nos ha escapado algún caso y podría haber generado cadenas de transmisión en España", dijo Simón, que aclaró que, si eso hubiese ocurrido, lo cierto es que esas cadenas "no están generando brotes". Y eso, "obviamente, nos tranquiliza hasta cierto punto", enfatizó. No pudo precisar cómo puede afectar la vuelta del frío a la propagación del coronavirus porque "es cierto que los virus de la gripe sobreviven mejor en periodos más fríos".