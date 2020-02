Ingresos hospitalarios

Según el indicador de urgencias hospitalarias del Informe 2018 del Observatorio Español de las Drogas, en 2016 hubo 4.565 episodios de urgencias por consumo de drogas no recetadas. El 40,1%, 1.830 personas, estuvieron ingresadas por consumir cannabis en exceso o excesivamente potente. Los casos provocados por la cocaína fueron solo 2,4 puntos más. En 20 años, las urgencias por cannabis se han multiplicado por siete. El gran problema del porro potente en urgencias es el brote psicótico. "No existe un antídoto específico para el cannabis. Solo podemos tratar los síntomas. Dependiendo de cómo venga el afectado: contención verbal, contención mecánica o contención farmacológica", explica Alberto Borobia, farmacólogo en la Unidad de Toxicología del Hospital La Paz de Madrid. Un estudio europeo publicado en 2019 por The Lancet Psichiatry concluye que es cinco veces más posible que una persona que ha consumido cannabis potente acuda al hospital por un cuadro de psicosis que si no lo ha consumido.