Sexto positivo en Canarias esta semana

actualmente en el Archipiélago. Este nuevo caso corresponde a una de las personas del grupo de diez turistas italianos del hotel de Adeje, de los que cuatro habían sido ingresados ya en el Hospital de La Candelaria . El nuevo positivo estuvo desde el primer momento –24 de febrero– en situación de aislamiento en su habitación en el mencionado complejo turístico.

El sexto afectado –séptimo, si se cuenta al ciudadano alemán que ya fue dado de alta en La Gomera– dio positivo a primera hora de la tarde de ayer y fue inmediatamente trasladado a un hospital de Tenerife. La Consejería de Sanidad no ha revelado en qué centro ha sido ingresado, de la misma manera que no ha especificado el sexo del enfermo, dado que todos ellos han pedido acogerse al derecho a la confidencialidad recogido en la ley del paciente.

Al tratarse de un contacto "directo y estrecho" del primer positivo, "las probabilidades de que pudiera también dar positivo eran altas", indicó ayer Domingo Núñez, jefe de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública, a través de un comunicado. "Una vez más, se demuestra que la medida de aislamiento de estos contactos establecida en el protocolo internacional es una herramienta esencial para el control de este virus", añadió. Las otras cinco personas que formaban parte del grupo permanecen en el hotel de Adeje y hasta ahora no presentan síntomas.

Las autoridades canarias realizan gestiones con las embajadas de los países de origen del resto de huéspedes para hacer una repatriación controlada siempre que se garanticen las medidas de seguridad sanitarias que marcan los protocolos internacionales. Todas las personas que abandonen el hotel deben ser sometidas a un seguimiento en sus domicilios. Además de los seis turistas italianos que han dado positivo en Tenerife, el otro caso detectado esta semana corresponde a una residente en La Gomera. Todos ellos se encuentran en buen estado de salud.

Hasta las 18:30 horas de ayer, 71 personas –nueve de ellas españolas– habían abandonado ya el hotel H10 Costa Adeje Palace, dentro del grupo de los 130 que no tuvieron contacto con los turistas italianos que dieron positivo, puesto que llegaron al establecimiento cuando ya se habían adoptado medidas con el médico transalpino, su esposa y el resto del grupo.

La Consejería de Sanidad mantiene activada una línea de teléfono gratuita (900 112 061), desde la cual un equipo de Enfermería, bajo la coordinación del Servicio de Urgencias Canario (SUC), atenderá las solicitudes de información de la ciudadanía sobre medidas de prevención, posibilidades de contagio y falsos conceptos relacionados con el virus. Este recurso ha recibido 1.385 llamadas en total desde que se puso en actividad, de las que 234 se produjeron el viernes.

Además, se recuerda la importancia de que las personas que puedan tener síntomas relacionados con el coronavirus (tos, dolor de garganta, fiebre y sensación de falta de aire) y que hayan regresado en los últimos 14 días de alguna de las zonas de riesgo o hayan estado relacionadas con alguien que provenga de esos puntos –y solo ellos, para no saturar el servicio–, se pongan en contacto con el 1-1-2, evitando acudir directamente a los centros sanitarios.

Sin casos comunitarios

Los análisis realizados en los entornos cercanos a los positivos han dado negativo, incluidas las personas de contacto directo y estrecho de la mujer residente en La Gomera. El resto de análisis hechos en el Archipiélago también son negativos, por lo que Canarias se mantiene libre de casos comunitarios y todos sus positivos son importados.

Con el aumento de casos en toda España –ayer se contabilizaban más de 50–, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha convocado hoy al Consejo Interterritorial de Salud.

Ocho empleados del Hospital Quirón Costa Adeje se encuentran en cuarentena en sus propias viviendas, por ser las personas que trataron de forma directa con el médico italiano natural de la Lombardía y su esposa a primeras horas de la tarde del pasado lunes. Según una de las fuentes consultadas, estos trabajadores "se encuentran bien, tranquilos y, hasta ahora, permanecen asintomáticos". En los últimos días no se ha hablado de ellos y han pasado muy desapercibidos en la mayoría de los medios de comunicación, a pesar de que sí mantuvieron conversación con el segundo de los casos positivos registrados en Canarias. Pero, desde luego, la mayor atención se puso en los cerca de 800 turistas y empleados del hotel H10 Costa Adeje Palace, en la zona de La Enramada.

Entre los ocho trabajadores figuran, al menos, una doctora, una enfermera, el recepcionista y la traductora de italiano del centro hospitalario, que está situado en la urbanización San Eugenio, en Costa Adeje. La mayoría de las personas en cuarentena son solteras y sin familiares a su cargo. En cambio dos de los trabajadores tienen hijos, que se encuentran con gente de su entorno más próximo para evitar un hipotético contagio.

A las 14:30 horas del pasado lunes, el médico italiano de 69 años llegó a Urgencias de Quirón acompañado por su esposa. Se dirigió a la recepción y explicó que "quería hacerse una placa de tórax". Pero "no da pistas de nada", según la fuente consultada. Ante esa solicitud tan concreta, el empleado de la recepción lo remitió a la sala de espera, en la que había otras cuatro personas, algo alejadas de donde se sentó el ciudadano transalpino. Tras esperar unos siete minutos, lo atendió una doctora. El turista se identificó como médico y le señaló que quería hacerse una placa de tórax, "porque creo que tengo una infección respiratoria".

Ante ese relato de los hechos tan escueto y al tratarse de otro doctor, la profesional de Quirón lo remitió a una planta inferior, donde se encuentra la sala de rayos. Minutos después la doctora le explicó a la traductora de italiano que había llegado un ciudadano de ese país con un problema de infección respiratoria. Ante ese comentario, la traductora preguntó a su compañera de trabajo que de qué lugar de Italia procedía.

En ese momento, de forma inmediata, la médico, la enfermera y la traductora bajaron hasta donde ya esperaba el turista para hacerse la placa. En ese entonces, le vuelven a hacer preguntas más directas sobre lo que le ocurre y cuál es su lugar de origen. El médico italiano explicó que procedía de la Lombardía, que llevaba nueve días en Tenerife y que los seis días anteriores había tenido síntomas de enfermedad, con fiebre no muy alta, de entre 38,2 y 38,5. Y que esas jornadas las había pasado en el hotel. Ante dicha circunstancia, se decide colocarle a él y a su esposa la bata, la mascarilla y las calzas, así como introducirlos en el espacio de aislamiento habilitado desde que se activó la alerta por el coronavirus. Y se activó el protocolo. Sobre la médico que lo atendió en Urgencias, la fuente explica que se trata de una "buena profesional".

Sobre la divulgación de un audio en el que se relata el supuesto vagar del turista italiano por varias dependencias del centro, la citada fuente aclara que "ha hecho mucho daño" y, además, "no se ajusta de forma plena a lo que realmente ocurrió" durante la atención al mismo. Al parecer, dicha grabación estaba dirigida a un grupo reducido de personas, pero se hizo viral al día siguiente de que se detectara el positivo por coronavirus.