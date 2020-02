Canarias lanza una campaña para contrarrestar los bulos sobre el coronavirus

La última de las distintas acciones de comunicación puestas en marcha por la Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, a través de la empresa pública Turismo de Islas Canarias, motivadas por el escenario creado a partir de la detección del primer caso de coronavirus en Canarias, es una campaña internacional en redes sociales protagonizada por vídeos de turistas que animan a viajar a Canarias para contrarrestar los efectos de los bulos que puedan proyectar una imagen alarmista de lo que en realidad está sucediendo en Tenerife y resto de las Islas.



Los vídeos, con testimonios reales, se han grabado en los pasados días y la intención es seguir generando y difundiendo este tipo de contenidos mientras dure la alarma provocada por la enfermedad.



Desde el pasado jueves, un equipo de Turismo de Islas Canarias ha estado grabando, editando y difundiendo vídeos de turistas ingleses, españoles, franceses, italianos, alemanes y de otras nacionalidades en los que dan su impresión de sus vacaciones en tono positivo y confiado. Un mensaje destinado a evitar daños específicos a la imagen de Canarias como destino turístico en el contexto de una situación que es global. Para los responsables turísticos, los testimonios de los propios turistas que siguen disfrutando de unas vacaciones con normalidad son el mejor mensaje promocional. La campaña incluye difusión orgánica y pagada de estos contenidos en distintos países europeos.





Yesterday we talked to some of our visitors in #Tenerife and this is what they told us...#Coronavirus #Covid19 pic.twitter.com/FMRlLk0t8N