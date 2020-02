Sanidad gestiona con demora el pedido de mascarillas para los hospitales

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias tardó cuatro días en trasladar a los gerentes de los hospitales una orden "urgente" del Ministerio de Sanidad para que le remitieran las necesidades de mascarillas para los centros hospitalarios, con el fin de proceder a la compra conjunta de la Unión Europea de más material de protección individual para hacer frente al brote de coronavirus. El pasado lunes expiraba el plazo para responder a la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad sobre las necesidades de la Comunidad Autónoma y, pese a que este área ministerial remitió un correo el viernes para que le trasladaran con la máxima urgencia las necesidades antes del lunes a las 15:00 horas, la Consejería de Sanidad envió este correo el martes al mediodía a los gerentes de los hospitales canarios y responsables de áreas insulares, cuatro días después y fuera del plazo dado por Madrid. Pedía a los directivos de los centros hospitalarios que remitieran, a su vez, "urgentemente" lo que requerían en material y el consumo mensual que podrían tener, especialmente de mascarillas.

El área que dirige Teresa Cruz Oval asegura que mandó ayer el listado a Madrid, tres días después de finalizado el plazo y seis desde que el viernes le reclamaran el pedido. En concreto, y según correos electrónicos a los que ha tenido acceso este periódico, Pilar Aparicio, directora general de Salud Pública, Calidad e Innovación remitió a las comunidades autónomas, entre ellas a Canarias, un correo electrónico fechado el 21 de febrero, el viernes pasado. Una carta que fue recibida por la consejera canaria de Sanidad, Teresa Cruz Oval, donde Aparicio informaba de que a nivel europeo varios países han manifestado el interés en que se realice una compra conjunta de equipos de protección individual para dar respuesta al coronavirus.



Lanzar el procedimiento



Para ello, se estableció un comité, indica en el correo, con el objetivo de lanzar el procedimiento, que se reunió el viernes pasado por audioconferencia y donde se les informó del proceso para realizar la adquisición conjunta europea de material. Aparicio sostiene en la misiva que dado "los plazos cortos" que tienen desde el Ministerio para dar la respuesta a la UE se considera que las autonomías deberían centrarse en las necesidades de mascarillas (quirúrgicas, FFP2 y FFP3) frente a otros productos que plantea la Unión Europea en un listado adjunto.

La directora general de Salud Pública indica que para poder hacer una estimación de las necesidades y comunicarlas en el equipo de trabajo para esta compra conjunta necesitan conocer "el consumo mensual de estos tres tipos de mascarillas en los centros sanitarios" de las comunidades autónomas. "Desgraciadamente", prosigue Pilar Aparicio, "los procesos se están haciendo con plazos muy breves, y en este caso necesitamos la información para el lunes -24 de febrero- a las 15:00 horas".

Este correo fue remitido por la consejera canaria, Teresa Cruz Oval, el mismo viernes por la tarde a Blanca Méndez, directora del Servicio Canario de Salud (SCS), que a su vez se lo mandó a la directora general de Recursos Económicos del SCS, Ana María Pérez, a las 19:53 horas de del pasado viernes. Pero este correo no se tramitó con la celeridad requerida por el Ministerio de Sanidad, pues ni el fin de semana ni el lunes, fecha en que terminaba el plazo, sino el martes a las 14:56 horas, Ana María Pérez se lo mandó a una larga lista de gerentes y de directores de Área de Salud de las islas indicándoles que les reenviaba el correo del Ministerio "para la compra conjunta europea de equipos de protección individual para dar respuesta al brote del coronavirus, por el que solicita urgentemente que le indiquemos necesidades y consumo mensual, especialmente de mascarillas, para ellos tramitar el procedimiento de adquisición".



Sin justificación



La Consejería de Sanidad no justificó ayer el motivo exacto de la tardanza en mandar esta petición urgente a los gerentes de los hospitales y en contestar a la Dirección General de Salud Pública. No obstante, desde el área de Sanidad del Ejecutivo canario aseguran que los hospitales no se van a quedar desasistidos de mascarillas y recuerdan que el lunes fue un día con dificultad pues se confirmó el caso del médico italiano de vacaciones en Adeje que dio lugar a que se procediera a poner en cuarentena el hotel posteriormente con cerca de un millar de turistas y trabajadores dentro.

La Comisión Europea continúa con los preparativos para poner en marcha la operación conjunta de compra de equipamiento médico de protección -desde mascarillas hasta guantes- con el objetivo de minimizar el impacto ante un posible desabastecimiento de recursos y material frente al virus, una de las medidas que los Veintisiete se comprometieron a estudiar hace dos semanas durante la reunión de urgencia de ministros de Sanidad, a la que acudió el ministro español Salvador Illa.

Desde que la UE tenga todas las evaluaciones de los Estados miembros publicarán la licitación y lanzarán la negociación. El plazo para recibir la información expiró el lunes pero, al parecer, distintos países se pusieron en contacto con las autoridades comunitarias y Bruselas ha optado por dar un margen adicional de tiempo antes de lanzar la compra conjunta de los materiales.