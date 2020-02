"Fui responsable, porque desde el principio fui al médico. No tengo miedo"

Con normalidad y con la jovialidad que la caracteriza. Así se ha tomado Almudena López Jal-Ladi que desde el pasado miércoles se le haya diagnosticado que está afectada por coronavirus y, lo que se le hace más cuesta arriba, que permanezca desde entonces "confinada", como ella misma dice, en una planta que tiene prevista el Hospital Clinic de Barcelona.

El domingo 16 de febrero acaparó no solo las miradas y elogios del público del concurso de rondallas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife sino también el reconocimiento del jurado, que le otorgó el segundo premio de solistas por su intervención como soprano en La Primorosa. La semana siguiente se marchó a Italia para realizar una gira que la llevó a actuar el miércoles en Bienno, en el Val Camonica, y también visitó Bérgamo. Durante su estancia en Italia se alojó en Milán, en el hogar de la familia de su cuñado, que desde que ella fue diagnosticada con el Covid-19 también permanecen en cuarentena en su domicilio.

Almudena López Jal-Ladi se convirtió el pasado miércoles en la primera canaria afectada por coronavirus. "Me empecé a sentir mal el último día de mi estancia en Italia, el lunes, pero no le di importancia, hasta que llegué a Barcelona. El martes por la mañana, cuando me desperté, tenía dolor de cabeza, tos y fiebre... Todos los síntomas salvo mucosidad. Desde el principio supe que tenía el virus porque no me suelo poner mala, ni una gripe he padecido desde hace mucho tiempo".

Con este percepción personal, de que estaba enferma, Almudena López cogió un taxi ese mismo martes y se dirigió a una clínica privada que la derivó hasta el Hospital Clinic de Barcelona, donde hay reservada una planta para atender estos casos. La soprano asegura que tenía fiebre cuando le hicieron las pruebas, hasta que se confirmó el miércoles que presentaba el coronavirus, quedando aislada desde el primer momento que acudió al centro sanitario con los síntomas en una zona donde se atiende a otras dos personas afectadas por el Covid-19 antes de que ella ingresara.

El mayor desconsuelo ahora mismo de Almudena López es que no podrá actuar el próximo domingo en el Palau de la Música en Barcelona, donde tenía previsto encarnar el personaje de La Reina de la Noche, de la ópera de Mozart Flauta Mágica. Con la misma naturalidad que ha asumido el diagnóstico médico, Almudena López quita hierro a este contratiempo y se consuela con que ya estará en el Palau el 7 de junio con la misma compañía artística en la que participa en obras como Traviata, en la que ha sido protagonista, además de intervenir en obras como Carmen, La Flauta Mágica o La Bohème.

La identidad de la solista ganadora del segundo premio en el certamen de rondallas había quedado diluida en la noticia que se hizo pública ayer, un día después de que se confirmara su diagnóstico, cuando se divulgó cómo una joven tinerfeña que había viajado el pasado fin de semana a Italia y pasaba unos días en Barcelona se convertía en el tercer caso de coronavirus en Cataluña. El error en la edad -la nota de prensa le atribuía 22 años a Almudena López- llevó a la soprano a romper su anonimato y escribir en su Facebook en la tarde de ayer: "No se preocupen por mí. Pero después de la vuelta de mi concierto de Bienno en Italia el coronavirus me ha hecho rejuvenecer 7 años. En mi paso por Barcelona, donde el domingo tenía que cantar Flauta Mágica, me han metido en cuarentena porque presento los síntomas. Y finalmente he dado positivo... pero lo bueno de todo esto es que ya no tengo 29 años, ahora tengo 22".

Mientras en uno de los tres casos que se atienden en el Hospital Clinic de Barcelona, la propia solista precisa que tanto su hermana Desiree, cantante y que también la ha acompañado en este viaje, como la familia que la acogió en Milán permanecen en cuarentena domiciliaria hasta que transcurran los 14 días que se prescribe como el tiempo de no estar en contacto con más personas para evitar el contagio. Desde el miércoles, la solista aprovecha el tiempo para estudiar en su habitación, ya que no recibe sino la visita del personal sanitario que pertrechado con máximas medidas de seguridad -mascarilla, gafas y bata- le controlan sus constantes vitales cada tres horas y le llevan la alimentación. El tratamiento que recibe, paracetamol para combatir la fiebre que le afecta.

Almudena López sentencia en la conversación: "No tengo miedo. Sé que no es una gripe porque nunca la cojo, y desde que empecé con los síntomas de tos, dolor de cabeza, fiebre y garganta, decidí ir al médico. Fui bastante responsable", reconoce, si bien no puede precisar ni la identidad ni la edad de las otras dos personas que se encuentran en una situación similar, porque el personal sanitario tiene prohibido facilitar esos datos. Prueba del buen humor de Almudena, una de sus preocupaciones era que le facilitaran la wifi del Hospital Clínico de Barcelona.

Ya a última hora de la tarde, en una nueva llamada telefónica mantenida con EL DÍA, Almudena López admitía su sorpresa por la repercusión mediática que había tenido su noticia dado el alto número de llamadas de amigos que se pusieron en contacto con ella para interesarse por su estado. De hecho, el mismo miércoles, cuando se encontraba en el hospital a la espera aún de los resultados de las pruebas, recibió la llamada del presidente de la Peña del Lunes, José Antonio Pérez, a quien le advirtió que estaba pendiente de la valoración médica, si bien el responsable de la rondalla con la que ganó el segundo premio de solistas ha preferido no pronunciarse para preservar la intimidad de su compañera.

E La incorporación a la Peña. Almudena López se incorporó a la Peña del Lunes casi por casualidad, ya que el presidente de la institución se encontraba en la sede del Orfeón La Paz de La Laguna realizando trámites en calidad de responsable de la Federación de Rondallas cuando comentó allí si habría algún solista que podría participar en el Carnaval 2020 con la Peña del Lunes.

Almudena López, que ya participó como soprano solista del Orfeón La Paz, atendió las preguntas de José Antonio Pérez, quien se interesó sobre si conocía a alguien que pudiera cantar con la Peña, a lo que la propia intérprete le respondió: "¿No te valgo yo?". Fue así cómo se fraguó el regreso de la solista del Orfeón La Paz en 2007 al escenario del concurso de rondallas, trece años después.

La propia intérprete recuerda que aceptó ser solista del Orfeón La Paz por invitación del que fuera director de la rondalla, Juan Ramón Vinagre, que por entonces era su profesor en el Conservatorio Superior de Música.

Almudena, nacida hace 29 años en La Laguna, recuerda que se estableció durante tres años en Finca España hasta que sus padres decidieron establecer su domicilio familiar en Santa Cruz de Tenerife. Eso sí, precisa que ella se siente lagunera, y lo tiene a gala.

En su gira por Italia, Almudena se trasladó en compañía de su hermana Desiree, también cantante, y durante su visita se quedaron en la casa de la familia de su cuñado, el esposo de su hermana Amanda. Hoy, ella espera que remita el virus y recuperar la normalidad: el regreso a los escenarios.