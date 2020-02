Los primeros siete clientes autorizados abandonan el hotel en aislamiento en Tenerife

Los primeros siete clientes autorizados han abandonado entrada la noche de este jueves el hotel en aislamiento en Adeje, según han confirmado a eldia.es fuentes del Gobierno de Canarias, que han apuntado que está previsto que en breve salgan del establecimiento otros dos huéspedes.

"Es el día más feliz desde que estoy aquí. Los clientes están perfectamente, y ahora todavía más. Algunos se echaron a llorar al vernos llegar". Estas palabras de una trabajadora del hotel H10 Costa Adeje Palace que salía este jueves del establecimiento tras completar su turno permitían apreciar que la emotividad también ha hecho acto de presencia en unos momentos tan en principio incómodos como los que están viviendo los clientes y el personal del hotel que permanece en aislamiento después de que cuatro de sus huéspedes -actualmente ingresados en el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria- dieran positivo en el nuevo coronavirus.

Y es que la plantilla, lógicamente mermada desde que se decretó la medida de confinamiento preventiva -llegó a haber 14 para unos 88 huéspedes-, ha ido ganando en efectivos desde que el miércoles se permitió incorporarse a los empleados que estuvieran dispuestos a hacerlo. De hecho, en la mañana del jueves trabajaban en el hotel alrededor de cien personas, aproximadamente el 90% de las que corresponden a este turno. Esto ha permitido que todos los servicios del hotel se encuentren de nuevo en funcionamiento, explicó Manuel Fitas, secretario general de Sindicalistas de Base (SB), la organización mayoritaria en el comité de empresa. Esta mejora de la situación se suma a la buena noticia de que ninguna de las personas que se hallan en el interior del recinto presenta síntomas.

Las de este jueves fueron horas de una expectación que finalmente no ha quedado defraudada. Se esperaba que los 130 clientes autorizados a abandonar el recinto -huéspedes de once nacionalidades diferentes que llegaron al establecimiento cuando los ciudadanos italianos diagnosticados con el coronavirus ya no se encontraban en él- lo hicieran durante la tarde, pero, al final, salieron durante la noche.

Fuentes del Gobierno alegaron problemas burocráticos para explicar el retraso en la salida, que el portavoz del Ejecutivo, Julio Pérez, en un aparente desliz, había adelantado que se produciría a partir de las 16 horas. También se ha aludido al derecho a la intimidad de los afectados para justificar la discreción que ha imperado en esta operación salida. La marcha de los primeros turistas podría, de esta manera, producirse en cualquier momento.

Las entradas y salidas del personal que desde el miércoles tiene permitido el acceso y la partida del hotel se sucedieron a lo largo de toda la jornada. Aunque la mayoría de ellos optó por el silencio o por la parquedad en palabras, todos convinieron en una cosa: el ambiente es bueno. "Todo bien, todo perfecto. Entramos a nuestra hora, salimos a nuestra hora y hacemos nuestro trabajo", decía una trabajadora mientras se dirigía al estacionamiento de vehículos situado en la calle principal del núcleo adejero de La Caleta.