"Hay más muertes por gripe y no crean tanta alarma como el coronavirus"

La ya considerada pandemia de coronavirus ha disparado el consumo de mascarillas. ¿Es recomendable hacer uso de estos mecanismos protectores para evitar contraer la enfermedad?

Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud son muy claras al respecto. En este sentido, el empleo de mascarillas es útil para aquellos pacientes que ya estén diagnosticados de coronavirus para impedir que este se disemine, o bien para el personal sanitario que está en contacto con los enfermos. Para el resto de la población, no sería útil, por lo que para evitar el contagio bastaría con seguir las medidas higiénicas que se recomiendan para cualquier enfermedad infecciosa como la gripe, por ejemplo. Lo que se está generando con esta demanda tan alta es un problema mayor, porque si la enfermedad comienza a transmitirse no habrá mascarillas suficientes para aquellas personas que de verdad las necesiten.

¿Resultarían eficaces para eludir el contagio?

Hay que tener claro que existen diferentes tipos de mascarillas: nivel uno, nivel dos y nivel tres. Estas últimas poseen un filtro eficaz para evitar contagiar a otros sujetos. Quizás, también serían aptas las de nivel dos. Sin embargo, las de nivel uno, no impedirían que el virus se propague.

¿Continúan agotados estos productos en las farmacias canarias?

Las mascarillas siguen agotadas en las farmacias canarias, sobre todo, después del episodio de calima que hemos sufrido. De hecho, la mayoría de las farmacias han acabado con el stock que tenían y en las distribuidoras no quedan provisiones. El exceso de la demanda por poblaciones concretas ha hecho que se agoten las producciones que teníamos almacenadas y ahora habrá que esperar a que se repongan estos productos.

¿Qué medidas preventivas hay que seguir para evitar el contagio?

En primer lugar, es importante mantener una correcta higiene en las manos. Hay que destacar que están repuntando las ventas de geles con alcohol, pero el lavado de las manos se puede realizar solo con agua y jabón, frotando muy bien entre los dedos. Esto permitirá arrastrar los agentes patógenos. Otra medida importante pasa por estornudar en el ángulo interno del codo o en pañuelos desechables. Además, conviene mantener una distancia de metro y medio con las personas que manifiestan tos y estornudos.

¿La vacuna contra la neumonía protegería de las posibles complicaciones respiratorias que podría causar?

La vacuna contra la neumonía solo concede protección para la neumonía y no sería útil para el coronavirus. Ahora mismo, los expertos están estudiando las vías de transmisión de esta dolencia, la velocidad a la que se propaga y la letalidad. Asimismo, se está analizando también si el virus tiene o capacidad para mutar, y así contar con la información necesaria para poder desarrollar una vacuna efectiva. Sin embargo, este proceso no es sencillo y se puede demorar entre siete y nueve meses.

¿Cuáles son las principales formas de transmisión?

En realidad, las formas de transmisión de este coronavirus de Wuhan son muy similares a las del virus de la gripe. Básicamente, el contagio se realiza a través de las partículas que desprenden al hablar, al estornudar o al toser las personas contaminadas, ya que las van dejando por donde quiera que pasen.

¿Es conveniente evitar viajar a otros países teniendo en cuenta la situación?

Lo cierto es que se recomienda evitar viajar a las zonas que anotan un gran número de afectados como pueden ser China o Italia. En aquellas regiones en las que no se han registrado casos de coronavirus, no tendría por qué extenderse esta medida preventiva. Además, todas aquellas personas que han visitado recientemente aquellos países en los que ahora mismo está circulando este virus deben comunicarlo a las autoridades sanitarias, especialmente, si presentan síntomas como tos, fiebre y fatiga. No obstante, a pesar de permanecer asintomáticos, es conveniente trasladar la información a las autoridades para que puedan llevar a cabo el seguimiento correspondiente.

¿Cómo están actuando las farmacias para poder informar a la ciudadanía?

Las farmacias estamos intentando transmitir serenidad y sentido común a la población. Cabe resaltar que la gripe es una enfermedad con la que convivimos anualmente y no nos provoca tanta alarma como el coronavirus de Wuhan. Sin embargo, se registran más muertes por gripe que por esta patología. Además, nos encargamos de difundir toda la información que manejan las autoridades sanitarias. En los últimos días están circulando por las redes sociales muchísimos bulos y las personas están muy asustadas. No hay que hacer caso a los datos que no están contrastados por los organismos competentes.

¿Qué procedimiento deben seguir los farmacéuticos si se detecta un caso sospechoso?

Nuestro deber es informar rápidamente a las autoridades sanitarias. Seguidamente, se realizarán una serie de pruebas que se rigen por unos protocolos y que determinarán si el paciente es positivo negativo.

¿Cuáles son las dudas más frecuentes que suele plantear la población a los profesionales del sector?

Las dudas se centran, sobre todo, en el uso de las mascarillas. Como ya he comentado, las mascarillas son solo recomendables par alas personas que ya están contaminadas, pero las quirúrgicas -nivel uno- no conceden ningún tipo de protección de cara a la propagación. La forma más efectiva de prevenir el contagio es, por tanto, ejecutar unas estrictas medidas higiénicas y proceder al aislamiento de los sujetos afectados.

En los últimos días, dos farmacólogos han presentado un estudio que desvela que el fosfato de cloroquina ha demostrado eficacia para tratar a pacientes aquejados de la afección. ¿Cómo valora esta investigación?

Solo nos remitiremos a avalar aquellos estudios que estén contrastados por los servicios sanitarios. Circula muchísima información, pero rechazamos todos aquellos datos que no procedan del Ministerio de Sanidad, o bien, de las competencias de las comunidades autónomas. Al resto de informaciones, no pensamos darle ningún tipo de aprobación o difusión.

¿Está preocupada la industria farmacéutica por la demora de la vacuna?

Sabemos que este hallazgo implica un proceso complejo. Lo importante es que ya se trabaja para lograr este objetivo .

¿Canarias debería estar alarmada por los casos que se han registrado en Tenerife?

En absoluto. El Archipiélago debería estar orgulloso de tener un excelente sistema sanitario capaz de manejar estos episodios y actuar rápidamente para que no se siga propagando la enfermedad. Esto en muchos países no ocurre. En realidad, es el miedo a lo desconocido lo que genera la alarma social.