El Concurso "¡Cuéntanos tu historia de amor!" de El Día ya tiene ganador

Más de 70 relatos han participado en el concurso "¡Cuéntanos tu historia de amor!" organizado por El Día para celebrar San Valentín y que finalizo el pasado 14 de febrero. Historias adolescentes, descubrimientos a través de las redes sociales o parejas que se conocieron en Lanzarote o La Gomera son algunas de los relatos que los lectores de El Día nos han hecho llegar a través del concurso que se ha realizado en la web de eldia.es.

El jurado, formado por un jurado formado por personal de El Día y Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden ha evaluado las diferentes historias relatadas y ha elegido al ganador en base a la originalidad, sensibilidad y presentación. Carlos Gustavo González Suárez ha sido el ganador de este concurso con un relato en el que la pareja se conoció en una academia de baile.

"Todo comenzó en la academia de baile hace ya 15 años. Yo no es que fuera muy bueno bailando, pero cuando me tocaba bailar con la que hoy es mi mujer parecía que flotaramos. Tuve que competir con un primo carnal mío que también estaba en baile y se había fijado en la misma chica que yo. También tuve que sobreponerme a su negativa inicial porque en una de las primeras conversaciones "serias" me confesó que no quería nada serio porque recién salía de una " relación". Pero yo seguí con mi "táctica de Steve Urquel" y a pesar de varios altibajos aún seguimos juntos. Aunque tengo que confesar que desde hace 3 años y medio mi amor es compartido....Ya no es en exclusividad para ella....Pero a ella no le importa!!!!. Y es que desde que nació nuestro hijo es imposible no compartir ese amor."

El ganador ha sido premiado con un bono para una estancia de una noche en habitación doble deluxe, con desayuno buffet y acceso al circuito termal y gimnasio del Hotel Botanico & the Oriental Spa Garden en Puerto de la Cruz.

El ganador recibirá un email con las indicaciones necesarias para canjear su premio. Si no has resultado ganador de este concurso organizado por eldia.es, puedes seguir participando en los concursos activos en nuestra edición digital.