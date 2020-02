Fonte-Padilla: "En Canarias se están tomando las medidas adecuadas"

Como decano del Colegio Oficial de Biólogos de Canarias, ha lanzado un comunicado público contra los niveles de alarma en la expansión del coronavirus que no responden a su peligrosidad. ¿Cuál es la base científica de esta argumentación?

Este tipo de enfermedad respiratoria tiene una gran capacidad de infección, es decir, que pasa rápidamente de unas personas a otras, como si fuera una gripe. Pero la mortalidad es mucho más baja que la de la gripe. Aunque hay muchos casos confirmados en China, también hay que valorar sus medidas higiénicas y la concentración de la población del lugar donde salió el foco. En Canarias no existen esas concentraciones, las infraestructuras y el sistema sanitario son completamente diferentes y la salubridad y salud de las personas es mucho mayor.

¿Asemeja usted los síntomas de este coronavirus a los de una gripe?

Por tanto, el coronavirus puede pasar de forma casi asintomática entre la gente sin que tengan mayor problema que el de alguien con un resfriado o una gripe. A una persona con un sistema inmunológico muy deprimido porque tenga el sida, por ejemplo, o que tuviera complicaciones graves con otra enfermedad sí que el tener una infección vírica supondría un peligro. Con la gripe, por ejemplo, en la anterior temporada 2017-18 hubo en España hasta 15.000 muertes, un dato a tener en cuenta.

También facilita datos estadísticos sobre una peligrosidad mortal muy inferior a la de la gripe. ¿Cómo es el baremo comparativo?

Es clarísimo. El año pasado en la gripe hubo 800.000 casos de los cuales unos 52.000 tuvieron que ser hospitalizados y de ellos unos 15.000 fallecieron por la propia gripe o agravados por otras enfermedades. En el coronavirus la infección no llega ni al 2%. Nos referimos a personas con el sistema inmunológico muy deprimido. En términos estadísticos podríamos estar hablando de una de cada 100.000.

¿A qué atribuye la inmediata expansión por el planeta de la alarma?

El coronavirus no es nuevo, ni este ni otros que ha habido, pero sí es verdad que cuando una enfermedad sale del territorio en que normalmente se produce siempre genera una alerta sanitaria, debido a condiciones meteorológicas, climáticas y debido a las comunicaciones y la capacidad del ser humano de pasar de un lado al otro del planeta con tanta rapidez, lo que hace que una enfermedad de este tipo infecto contagiosa pase muy rápido de un país a otro. Pero ello no quiere decir que aumente su gravedad porque una enfermedad puede estar en todo el planeta y, sin embargo, su capacidad de mortalidad ser muy baja, como ocurre en este caso.

¿Cómo piensa que serán las medidas en España? Ya hay cuatro casos confirmados de coronavirus en Tenerife, otro en Barcelona, en Valencia...

Desde el minuto cero se han llevado a cabo unos protocolos perfectamente establecidos por el Ministerio de Sanidad, seguidos escrupulosamente por el Gobierno de Canarias. Lo protocolos están claros: primero localizar el paciente cero, después el aislamiento momentáneo para poder determinar si las personas que estaban a su alrededor pueden estar contagiadas o no porque esta enfermedad puede ser asintomática. Luego hay que hacerse las pruebas y quien no presente síntomas y dé negativo se puede ir a su casa tranquilamente.

¿Y si se presentan síntomas?

Si se presentan síntomas hay que plantearse la pregunta: ¿el coronavirus cuenta con medicamentos que lo curen? No, igual que la gripe que se cura en siete días con medicamentos y en una semana sin ellos. Los medicamentos solo producen un alivio sintomático porque los antibióticos no actúan sobre las enfermedades víricas sino sobre las bacterias.

El confinamiento hospitalario decidido en Tenerife aún puede desenlazar favorablemente. ¿Cree suficientes las medidas que ya se adoptan?

Creo que están tomando las medidas adecuadas por parte de Epidemiología del Gobierno de Canarias para controlar la situación, que se resolverá pronto, pero que saldrán más afectados.

En su criterio, ¿cuál es el grado de autoprotección que cada uno de nosotros debe observar a diario de manera indispensable?

Una de las grandes ventajas de la especie humana es el desarrollo de la higiene personal, lo que salva millones de vidas todos los días. Tener unos hábitos de higiene sin ser exagerados ayuda mucho. Nada más. El uso de mascarillas y guantes es innecesario, así como el no acudir a aglomeraciones o espacios públicos por el posible contagio con otras personas. Hay que llevar una vida normal y tomar las mismas medidas que ante una gripe o un resfriado, es decir que si te empiezas a encontrar mal, primero recurras a remedios caseros, después te tomes algún medicamento para los síntomas, y si ves que no mejoras, debes acudir a tu centro de salud donde se tratarían los síntomas del coronavirus hasta que los pases. Si la persona está sana y sin problemas muy graves va a superar la enfermedad sin complicaciones.

¿Por qué la Organización Mundial de la Salud vacila todavía en calificar de pandemia la difusión del coronavirus? ¿Porque en algún caso anterior metió la pata?

No, la pregunta tiene truco. Cuando se le preguntó a la secretaria general de la OMS si se iba a declarar pandemia dijo que no, que ya se vería más adelante si se mantenía la misma declaración. De todos modos, que la OMS declare pandemia una enfermedad no tiene que ver con su gravedad, sino con su extensión, es decir, con los países en los que se da. Por tanto hay enfermedades totalmente pandémicas, como todas las cepas de gripe que pasan todos los años por todas partes, y cuya gravedad depende del individuo en sí.