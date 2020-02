Los residentes en la Isla del hotel de Adeje pasarán la cuarentena en sus hogares

Los residentes en Tenerife y los trabajadores del 10H Costa Adeja Palace que permanecen en cuarentena después de que un turista italiano y su mujer dieran positivo en el Coronavirus podrán pasar la cuarentena en sus hogares, siempre y cuando no presenten síntomas. Así lo aseguró el jefe de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública, Domingo Núñez, quien, aunque no precisó cuándo, sí añadió que "será pronto". El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, y la consejera de Sanidad canaria, Teresa Cruz, ofrecieron una rueda de prensa junto al presidente del Cabildo tinerfeño, Pedro Martín, y el alcalde de Adeje, José Manuel Fraga.

El equipo sanitario trasladado hasta el hotel de Adeje en el día de hoy han realizado ya más de 400 mediciones a las aproximadamente mil personas que se encuentran en cuarentena desde el día de ayer. En concreto, se han realizado pruebas más específicas a unas 37 personas, en su mayoría italianos, que tuvieron un contacto más cercano con el italiano que ha dado positivo en Coronavirus. Hasta el momento, las personas recluidas en el hotel pueden deambular por el mismo, siempre y cuando no presentes síntomas, en cuyo caso tendrán que permanecer dentro de sus habitaciones. Aunque tal caso no se ha dado aún.

Ángel Víctor Torres afirmó durante la rueda de prensa ofrecida en Santa Cruz de Tenerife que "Canarias no es un destino de riesgo" y recordó que los tres casos positivos que se han dado hasta el momento en Canarias -un alemán en La Gomera el 31 de enero y la pareja de italianos alojados en Adeje- "son importados". Sin embargo, los responsables lamentaron que no se sepa aún el origen del contagio de este italiano que permanece ingresado en el Hospital Universitario Nuestra Señora La Candelaria. Por su parte, José Manuel Fraga recordó que "esto no es una crisis turística, sino una crisis sanitaria y trabajaremos para minimizar las consecuencias".