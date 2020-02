Torres habla de "cambio climático"

El presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, atribuyó la conjunción de fenómenos registrados ayer (fuertes vientos, calima, incendios y fenómenos costeros) a la cada vez más importante incidencia del cambio climático. Aclaró que no se recuerda un episodio similar en los últimos 40 años. Su homólogo en el Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, ofreció un mensaje moderadamente optimista y esperanzador sobre la evolución de los incendios que afectan al Norte de la Isla, sobre todo a las zonas de La Corujera y La Quinta, en Santa Úrsula. Confió en las previsiones de reducción de la intensidad del viento en la noche de este domingo y la madrugada de hoy, como vía para que los recursos de emergencias controlen los citados fuegos. De hecho, poco antes de las 21:00 horas, indicó que la bajada de la fuerza del viento desde tres horas antes ayudó a la estabilización y control de varios focos en diferentes municipios. Señaló que las rachas podrían pasar de 120 o 140 km/h a los 70 u 80 km/h. Y que estos pasarían de la costa y las medianías hasta las cumbres de las islas. De momento, el Parque Nacional del Teide continuará cerrado en las primeras horas de hoy. La autopista del Norte tenía anoche un tráfico fluido y no se prevé que hoy se vuelva a cortar, si no hay un cambio brusco en la evolución de los fuegos. Para hoy se prevé la llegada de refuerzos de brigadas forestales de La Palma. Anoche seguían desalojadas 1.400 personas. Algunas de ellas pernoctaron en pabellones y recintos públicos; pero otros lo hicieron en casas de familiares. Ashotel, AENA e instituciones hicieron gestiones para tratar de minimizar las molestias a turistas que no pudieron regresar a sus países ayer.