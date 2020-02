Controlados todos los incendios en Tenerife

El presidente del Cabildo Insular de Tenerife, Pedro Martín, ha informado este lunes en rueda de prensa de que de los 20 puntos de incendio que se han declarado en Tenerife coincidendo con las altas temperaturas asociadas a la calima y los fuertes vientos están prácticamente todos "controlados o extinguidos".



La noche pasada ha sido "relativamente tranquila" y las personas han ido regresando de manera paulatina a sus casas, al igual que alojados en el Hotel La Quinta Park de Santa Úrsula, zona donde se mantuvo dispositivo de la UME hasta las 5 de la madrugada, cuando se hizo un relevo.



Tras destar Martín el trabajo de brigadas de bomberos, que van a permanecer en el casco de Santa Úrsula, subrayó que se había tenido que sofocar más de 20 incendios y en núcleos urbanos. A una familia se le quemó la casa y a otra, parcialmente



"Los vecinos van a seguir viendo algunos puntos con apariencia de conatos", por ejemplo en lugares con hojarasca, es "inevitable"



El presidente dcel Cabildo ha destacado la solidaridad de la Isla con los municios aectados potr el fuego. Dice que los cortes eléctricos se deben a instalaciones que se han quemado.



Aeropuertos

??ACTUALIZACIÓN ??

Se comunica la apertura de los accesos del Teide y de la carretera de Teno.#CarreterasTF #AlertaCalima — Cabildo de Tenerife (@CabildoTenerife) February 24, 2020

A partir de las 00:00 se montó albergue improvisado en el aeropuerto de Tenerife Sur, debido, y esta ha sido la mayor complicación, a que no había alternativa alojativa para los pasajeros de este aeródromo, donde de vieron afectados alrededor de 28.000 usuarios. A lo largo de la mañana de este lunes ya están empezando a salir vuelos y se espera que "la situación vaya a mejor a lo largo del día".Elogió el trabajo de Cruz Roja y la colaboración de AENA dar pañales y material de higiene personal a las personas que estaban en el aeropuerto.En lo que se refiere a los daños materiales causados por el temporal en Tenerife, en los próximos dias se analizarán los agrícolas.En las proximas horas se prevé abrir los accesos al Teide (Norte y Sur) y a Teno. Se espera que el viento vaya remitiendo. Había previsión de una borrasca, pero "no se acaba de confirmar". Subraya Martín que no ha fallado nada en el "dispositivo de aviso" de la situación meteorológica.Sobre el Carnaval, apunta que es decisión municipal. No obstante, precisa que durante la tarde no era conveniente suspenderlo debido al corte de la autopista del Norte