Caídas de árboles, muros y elementos de comercios y hoteles

Las fuertes rachas de viento en el Norte, La Laguna y la comarca Suroeste de Tenerife, la densa calima y la caída de árboles, ramas, muros y postes provocó una gran preocupación entre los vecinos de estas zonas. Hasta mediodía de ayer, la atención a tales hechos fue lo más importante, pero, a partir del mediodía, con la acumulación de incendios en el Norte de la Isla, su atención quedó en un segundo plano. Hasta tal punto fue así que, en varios municipios norteños, hubo una franja horaria en que dejaron de atenderse para poder responder de manera eficaz a los fuegos. Con el mismo objetivo fue cortada en ambos sentidos la autopista del Norte (TF-5) en los tramos comprendidos entre La Matanza y el Puerto de la Cruz, así como desde Los Realejos hasta Icod de los Vinos. Esta vía quedó reabierta al tráfico a las 18:40 horas, según informó este domingo el Cabildo de Tenerife.

El resto de vías insulares pudieron utilizarse con relativa normalidad, a excepción del acceso a la Punta de Teno, que estuvo cerrado. En varias de estas carreteras hubo cortes leves por desprendimientos o precipitación de árboles y ramas. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) del Gobierno canario gestionó ayer la atención de centenares de incidencias de diferentes características.

Adeje. Hubo numerosas incidencias. El viento tiró al suelo buena parte de la fachada metálica del supermercado HiperDino situado en el barrio de Fañabé, junto a la autopista del Sur. En el interior de un local se produjo la caída del falso techo. También hubo incidencias en los centros comerciales Siam Mall, Galeón Outlet o Fañabé Plaza, por ejemplo. Todos ellos fueron cerrados y solo en el Siam Mall hubo que desalojar a unas 3.000 personas. En el hotel Coral Suites de La Caleta cayó parte de la estructura de una pasarela a una zona ajardinada. Pudo haber ocurrido una tragedia, pero no hubo heridos. Desde la Dirección del establecimiento se optó por aconsejar a los clientes que no salieran de sus habitaciones ni estuvieran en varias zonas comunes del complejo de lujo. En algunas calles hubo que colocar barreras new jersey para facilitar los trabajos de los equipos de seguridad, emergencias o mantenimiento. En el enclave de Taucho el viento dobló una torreta, mientras que en núcleos como Tijoco Alto, La Quinta, Taucho, La Concepción o Fañabé hubo cortes del suministro eléctrico de forma intermitente. En el Agromercado, situado en el Polígono de Las Torres, el viento arrancó las dos grandes puertas y causó daños en el interior. Hubo un conato en el barranco de El Puertito y daños serios en varias plantaciones agrícolas situadas entre Armeñime y Playa Paraíso. También se registraron otros dos fuegos, uno en las cercanías de la carretera de Taucho y otro en Callao Salvaje. Parte del techo de la nave de un concesionario de coches también fue arrasado por el viento en el polígono industrial de La Atalaya. En hoteles de Costa Adeje, como el Iberostar Bouganville, en la avenida de Los Pueblos, tumbonas, mesas y sillas de plástico volaron hacia la piscina y otras áreas comunes.

Guía de Isora. Se registró un incendio en una finca agraria de Agua Dulce y numerosos incidentes de menor entidad.

Arona. Hubo caída de muretes, árboles y ramas, así como de algunas cubiertas.

Los Realejos. Cayó parte de las planchas de la cubierta de una gasolinera, que también fue desalojada. En este municipio hubo cortes intermitentes del suministro eléctrico.

Puerto de la Cruz. También se interrumpió el suministro eléctrico, así como de telefonía. Y la caseta de una parada de guagua fue levantada por el viento. En el barrio de La Vera, dos vehículos sufrieron serios daños por la caída de otro árbol. Otra gran rama cayó frente a la asociación de vecinos San José Obrero.

La Orotava. Árboles, señales y farolas también cayeron en este término municipal. Parte de un tejado llegó a la vía pública en la zona de Los Cuartos.

La Laguna. Un árbol de grandes dimensiones se precipitó sobre una propiedad en la calle Aceviño, en el barrio de Camino Tornero. No hubo personas heridas y en el servicio intervino la Policía Local. En Bajamar se produjo la caída de un poste y en Valle de Guerra el viento tumbó un muro. A las 19:00 horas, cientos de personas permanecían sin suministro eléctrico en Guamasa (La Laguna), al igual que en La Orotava.

Parque Nacional del Teide. El Cabildo de Tenerife decidió ayer cerrar todos los accesos al Parque Nacional del Teide, así como todos los parques y zonas recreativas de la Isla, con el objetivo de intentar evitar la generación de más incendios.

Tacoronte. Se produjo la caída de un gran árbol en la carretera general y guardias civiles regularon la circulación en la vía.

El Sauzal. La Casa del Vino fue cerrada al público por desprendimientos en su fachada.

La Guancha. Depósitos de agua de la escuela infantil municipal Fisco Chico quedaron colgando hacia el patio de juego. Entre La Guancha y El Pinalete se produjo la caída de otro gran árbol.

La Gomera. El viento dañó la estructura de una carpa para celebrar el carnaval en el Puerto de Vueltas (Valle Gran Rey). Y hubo desprendimientos y caída de ramas y árboles en la carretera del Parque Nacional (GM-2) y la vía de la comarca Norte (GM-1).