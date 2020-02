Una madre incendia las redes con el llanto de su hijo tras sufrir bullying

Su historia ha dado la vuelta al mundo desde que su madre, Yarraka Bayles, publicó un vídeo en Facebook con los llantos del pequeño al salir de la escuela. Lo hizo público, según aseguró, para concienciar sobre las consecuencias del bullying. "Dame un cuchillo, quiero suicidarme". Quaden Bayles es un niño de 9 años que vive en el estado australiano de Queensland y sufre acoso escolar por su enanismo.

"He recogido a mi hijo de la escuela y presenciado un episodio de bullying. Alerté al director pero quiero que la gente, padres, educadores y maestros, sepan cuáles son verdaderos los efectos del acoso escolar. Estas son las consecuencias", manifiesta Yarraka Bayles ante su hijo.

"Quiero suicidarme, quiero morir ahora mismo", llora el pequeño Quaden Bayles en el asiento trasero del coche al ser recogido por su madre. Unas palabras que torturan a la madre, que reconoce públicamente que el niño ya intentó suicidarse cuando tenía seis años.

El vídeo ha vuelto a poner sobre la mesa las consecuencias del acoso escolar. En una reciente entrevista con un canal de televisión la madre ha narrado que cuando llegó a la escuela a recoger a su pequeño unas niñas "le estaban dando patadas en la cabeza".

Sin embargo, y según publica la cadena la CNN, lo que comenzó como una súplica se ha convertido rápidamente en un movimiento. El vídeo ha sido visto por 16 millones de personas desde que se publicó el 18 de febrero, y Bayles ha recibido innumerables muestras de apoyo y solidaridad.

Entre ellos se encuentra el actor australiano Hugh Jackman , quien publicó un mensaje en video en Twitter diciéndole a Bayles: "No importa lo que te digan, tienes un amigo en mí".

"Quaden, eres más fuerte de lo que sabes, amigo", dijo Jackman. "Todos debemos ser amables con los demás. El acoso no está bien, punto".



Quaden - you've got a friend in me. #BeKind @LokelaniHiga https://t.co/8dr3j2z8Sy pic.twitter.com/jyqtZYC953

Una página de GoFund Me creada por el cómico estadounidense Brad Williams ha recaudado ya casi 170.000 dólares para invitar a Bayles y su madre a Disneylandia, en California.

"Esto no es solo para Quaden, es para cualquiera que haya sido acosado en sus vidas y le hayan dicho que no eran lo suficientemente buenos", dijo Williams en la página de recaudación de fondos. "Demostremos a Quaden y a otros que hay algo bueno en el mundo y que lo merecen".

Bayles nació con acondroplasia, una forma de enanismo. Se ha sometido a múltiples operaciones y ha sido objeto de abusos en el pasado.