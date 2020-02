Canarias sufre más que otras regiones el contagio de sífilis, gonorrea y VIH

Canarias es una de las comunidades de España con mayor incidencia en el contagio de enfermedades de transmisión sexual como la sífilis, la gonorrea o el VIH. Conviene recordar para llamar a la prevención sobre todo cuando ha comenzado el Carnaval en Santa Cruz de Tenerife y recientemente se celebró el Día Europeo de la Salud Sexual, concretamente el pasado día 14.

Dos especialistas, el doctor Antonio Sierra, jefe de Microbiología de los Laboratorios Eurofins Megalab Canarias, y la dermatóloga Marina Rodríguez, directora médica de Dermaten Clínicas y Máster en Enfermedades Infecciosas, han querido advertir a la opinión pública canaria de esta circunstancia. Según explica el doctor Sierra, la gonorrea, la sífilis y el sida, seguidas de la clamidia y hepatitis B y C, son las infecciones de transmisión sexual (ITS) que más se contagian en el Archipiélago. "Aunque algunas son enfermedades de declaración obligatoria y de vigilancia microbiológica, hay un número importante de infecciones que no son declaradas", explica el experto para añadir: "Lo que sí podemos afirmar es que las infecciones por gonococo, clamidia y sífilis han tenido un incremento que incluye a Canarias en la última década.

La dermatóloga Marina Rodríguez señala que durante las últimas décadas "se ha observado un aumento alarmante de la incidencia de este tipo de enfermedades, debido a varios factores: la relajación en el uso del preservativo como método anticonceptivo, la pérdida de miedo a la infección por VIH, el aumento de encuentros sexuales esporádicos con desconocidos debido a las redes sociales o los encuentros lúdicos en jóvenes tipo chemsex donde se mezclan drogas y relaciones sexuales sin protección".

El Carnaval, como fiesta multitudinaria, supone una época del año delicada, ya que la prevención se relaja y se tienen más prácticas sexuales de riesgo sin la protección adecuada. Según la OMS, una de cada 25 personas tiene al menos una enfermedad de este tipo, por lo que las ITS se han convertido en una epidemia de difícil control y graves consecuencias. La doctora Rodríguez explica que los síntomas pueden incluir dolor al orinar, sangrado entre periodos menstruales en la mujer y secreciones en la zonas genitales. Sin embargo, en muchos casos no se presenta ningún síntoma.

Pero no atender la infección puede llevar a complicaciones mayores, tales como inflamación de la zona pélvica, infertilidad en la mujer por causa de la clamidia y la gonorrea, y enfermedades cardiovasculares y neurológicas por la sífilis. Resulta fundamental el diagnóstico precoz.